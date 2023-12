Inter-Lecce, Inzaghi: "Non era facile vincere, bravi i ragazzi"

Milano, 23 dicembre 2023 - Bisseck e Barella si sono travestiti da bomber, in sostituzione di Lautaro Martinez, e hanno consentito all’Inter di avere la meglio del Lecce e mantenere quattro punti di vantaggio sulla Juventus vincente a Frosinone. Un gol per tempo per i nerazzurri che dunque hanno reagito all’eliminazione in Coppa Italia e confermato la marcia in campionato, ritrovando verve dopo un mercoledì difficile e con annesso infortunio dell’argentino, per passare un Natale sereno e preparare nel miglior modo possibile per la trasferta di Genova. Contro Gilardino, a Marassi, sarà sfida difficile, la Juve ci ha lasciato due punti, ma Simone Inzaghi si tiene stretto la vittoria odierna.

Soddisfatto Inzaghi

Il tecnico si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi contro i salentini giallorossi, soprattutto per la capacità di reagire ad una cocente eliminazione da squadra due volte campione in carica: “Non meritavamo di uscire con il Bologna e abbiamo giocato 120 minuti, oggi non era facile - la sua analisi a Sky - Abbiamo avuto la giusta cattiveria a convinzione. I ragazzi sono stati bravi a rimanere lucidi perché in queste partite puoi farti prendere dalla frenesia di volerla sbloccare subito. E’ stata fatta una ottima gara”. Dopo il turnover in Coppa Italia oggi Inzaghi ha deciso di cambiare solo dal 75’ in avanti, segno che la squadra stava andando bene: “Ero soddisfatto di quello che stavano facendo i ragazzi e alcuni giocatori li ho recuperati nelle ultime ore, c’era grande emergenza ma stiamo tirando fuori tante risorse”.

Buone cose anche da Marko Arnautovic, autore del pregevole tacco che ha mandato in porta Barella, ma all’austriaco continua a mancare il gol: “Sono in un periodo difficile - le sue parole a Dazn - Alla chiamata dell’Inter ero felice come un bambino, ma il primo periodo è stato difficile a causa dell’infortunio. Ho sentito la vicinanza dei tifosi e dei compagni ogni giorno e ora voglio dare tutto per questo club che amo. Il tacco? Vale perché abbiamo vinto e giocato bene, provo a segnare ma la palla non entrata. L’unica cosa che conta sono i tre punti”.

In gol ci è andato invece Nicolò Barella che ha siglato nel finale il raddoppio: “Marko ha fatto un assist incredibile, ma non sono stupito perché spalle alla porta è uno dei più forti giocatori con cui abbia giocato - le sue parole a Inter Tv - Per vincere il campionato ci sarà bisogno di tutti e oggi abbiamo reagito ad una sconfitta immeritata in cui ci siamo un po’ disconnessi nel finale. Juve? Facciamo il nostro campionato, vogliamo continuare così e rimanere primi”.

In casa Lecce guarda al bicchiere mezzo pieno Andrea Tarozzi, il vice di D’Aversa: “Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, ma il gol a fine primo tempo ci ha condizionato - il suo commento a Dazn - Nella ripresa abbiamo avuto qualche occasione in più ma nel nostro momento migliore Arnautovic ha fatto una magia”.