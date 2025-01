La novità. L’under 23 dell’Inter ora prende forma. Giocherà a Monza o a Sesto S. Giovanni

Dopo mesi di indiscrezioni, silenzi e nuove voci sembra prendere concretamente forma uno dei progetti dell’Inter, quello legato alla nascita della seconda squadra “under 23“ pronta ad iscriversi (come Juventus, Atalanta e Milan) al campionato di serie C. Perché il rafforzamento del vivaio nerazzurro, nella mente di Oaktree, resta uno dei punti fermi della proprietà a stelle e strisce. Stadio e allenatore i punti su cui si è dibattuto soprattutto nelle ultime settimane nella stesura del progetto tecnico che verrebbe affidato a Dario Baccin, attuale fidatissimo vice del ds Piero Ausilio.

La “location“ più probabile che dovrebbe ospitare sia gli allenamenti che le partite dell’Inter under 23 è il “Breda“ di Sesto San Giovanni, dove oggi giocano Pro Sesto (in D), Alcione (serie C) e Primavera nerazzurra ma che in passato ha già ospitato le ragazze dell’Inter Women. L’alternativa più concreta è l’U-Power Stadium di Monza. Una volta sciolto il “nodo“ stadio, si passerà all’allestimento della “rosa“. E c’è già un nome per la panchina perché torna d’attualità Christian Chivu, una delle colonne dello storico Triplete e che fino allo scorso anno allenava la Primavera.

M.B.