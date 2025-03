Lautaro Martinez: “Contro il Milan il gol più importante della mia carriera”

Milano, 25 marzo 2025 – Non è facile scegliere tra più di 200 reti segnate, ma a Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter, è stato chiesto di eleggere il gol più importante della sua carriera da calciatore. L'argentino non ha avuto dubbi, e la scelta è ricaduta sulla rete nella semifinale di ritorno della Champions League del 2022-23 contro il Milan. In quella stagione, i nerazzurri sono partiti nel girone con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Nonostante fosse uno dei gruppi più impegnativi di tutta la competizione, la squadra di Inzaghi è riuscita a qualificarsi come seconda alle spalle dei bavaresi, lasciandosi dietro sia il Barça che la squadra ceca. Agli ottavi di finale, i nerazzurri hanno avuto la meglio sul Porto, e nei quarti hanno eliminato il Benfica, per poi arrivare in semifinale contro il Milan. I rossoneri di Pioli, invece, si sono classificati al secondo posto nel Gruppo E composto, oltre che da loro, da Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Agli ottavi hanno superato il Tottenham grazie al gol di Brahim Diaz nella gara di andata (l'unico nel doppio confronto), mentre ai quarti hanno sconfitto il Napoli in una sfida tutta italiana: all'andata (giocata a San Siro) ha segnato Bennacer, e il ritorno è finito 1-1 con i gol di Giroud e Osimhen. Si è arrivati, quindi, alla semifinale, dove Milan e Inter si sono affrontate per la prima volta dal 2004-05, quando furono i rossoneri a passare il turno con un complessivo di 5-0. La gara di andata è stata completamente dominata dall'Inter, che si è portata immediatamente sul 2-0 con i gol di Dzeko e Mkhitaryan tra l'8' e l'11', per poi sfiorare il terzo gol nei minuti restanti ma non riuscendo a capitalizzare al massimo le occasioni. Il ritorno, giocato il 16 maggio del 2024, ha visto un Milan cercare a lungo la rimonta, ma al 74' tutti i sogni di gloria sono stati spezzati dal gol di Lautaro Martinez, che ha garantito definitivamente la finale ai nerazzurri. Per l'argentino è stato questo il gol più importante della sua carriera, tanto da definirlo “un sogno”. Queste sono state le sue parole a Team Talks: “Il gol più importante? Quello in semifinale contro il Milan, per ciò che significava per noi e per i tifosi portare l'Inter in finale dopo tantissimi anni. È stato un sogno”.

MATTEO MEREU