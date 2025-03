Inter, esami per Dumfries e Lautaro: l'olandese a rischio per la Champions

Milano, 24 aprile 2025 – C'era attesa questa mattina in casa Inter per l'esito degli esami strumentali ai quali erano chiamati Denzel Dumfries e Lautaro Martinez.

Brutte notizie per il laterale olandese: le analisi hanno evidenziato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. In termini di tempistiche, vuol dire che il giocatore salterà certamente la sfida di domenica prossima contro l'Udinese, ma anche l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan e la successiva trasferta a Parma in campionato. La speranza, ma senza certezze, è che possa esserci contro il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions League. Per fortuna del tecnico nerazzurro, già dalla prossima gara dovrebbero tornare a disposizione Darmian, Zalewski e Dimarco, andando a rimpolpare un settore esterni in forte emergenza nelle ultime uscite.

Più sollevato, l'allenatore, da quanto emerso sul fronte Lautaro Martinez. L'argentino è stato rispedito in Italia dal ct argentino Scaloni per un risentimento ai flessori che pare già in via di guarigione. Non ci sarà contro l'Udinese, ma potrebbe già partecipare al confronto coi rossoneri in Coppa Italia del 2 aprile.

Guardando all'infermeria, l'altro giocatore per il quale bisognerà attendere ancora un po' di tempo prima del rientro è Zielinski, colpito lo scorso 8 marzo da una distrazione al polpaccio destro nella sfida contro il Monza. Previsto circa un mese e mezzo di stop, si vedrà presumibilmente nella seconda metà di aprile.

In questi giorni di pausa per il gruppo (che solo domani tornerà a lavorare sul campo) si è allenato ad Appiano Gentile anche Marcus Thuram, che come Lautaro è stato rimandato a Milano dal proprio ct per via dei problemi (nel suo caso a una caviglia) che ne consigliavano un periodo di terapie. Ad oggi non ci sono comunque dubbi sulla sua disponibilità in vista del confronto con l'Udinese.