Le parole di Marotta. "Rinnovo Lautaro? Manca solo la firma”

Dopo l’ufficialità del rinnovo di Nicolò Barella fino al 2029, il presidente dell’Inter Beppe Marotta, intercettato dai cronisti in Germania per il debutto europeo dell’Italia contro l’Albania, conferma che la società è vicina ad annunciare altri due prolungamenti. "Il rinnovo di Martinez è virtualmente fatto, si tratta di raccogliere la firma, ma è deciso. Inzaghi? Un valore aggiunto. Non ci saranno problemi perché entrambe le parti vogliono continuare. Il suo ciclo non è nemmeno alla metà del percorso". M.T.