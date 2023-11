Le strategie dell’Inter. Pavard, stop di due mesi. Il mercato è ricominciato

Le prossime settimane saranno determinanti per capire le mosse di mercato dell’Inter. Non ci sarà Pavard per un paio di mesi, visto l’esito degli esami svolti ieri che hanno confermato la lussazione alla rotula del ginocchio sinistro, ma Darmian è pronto a prendere il suo posto come ha fatto lo scorso anno quando a finire ko è stato Skriniar.

Dopo il problema muscolare accusato da Arnautovic a Empoli si è vociferato di sondaggi per Taremi in chiave gennaio, prima ancora della scadenza contrattuale con il Porto a giugno, ma le decisioni sono state rimandate all’inverno proprio perché l’emergenza può sempre essere dietro l’angolo in altri reparti e oggi sembra prioritario focalizzarsi sulla fascia destra. Con Darmian costretto ad arretrare in difesa e Cuadrado che ancora non è tornato a disposizione (dovrebbe essere tra i convocati domenica per il Frosinone ma ha già avuto una ricaduta dell’infiammazione al tendine d’Achille) vengono meno le alternative a Dumfries e soprattutto, se il colombiano dovesse ancora marcare visita, non ci sarebbe l’unico elemento sugli esterni in grado di creare superiorità numerica in dribbling.

Anche per questo è tornata in auge la candidatura di Tajon Buchanan, esterno canadese del Bruges con i quali agenti c’era già un principio d’accordo la scorsa estate. L’affare non andò in porto perché gli uomini mercato avevano individuato il giocatore del Bruges come il sostituto di Dumfries in caso di partenza dell’olandese, a meno di trovare soldi dal mercato che la dirigenza ha deciso di destinare in altri reparti. Per la fascia destra ci si è affidati all’opzione low cost rappresentata da Cuadrado, ora il colombiano sta manifestando i guai che erano stati messi in conto come possibilità, visto il recente curriculum. Se il budget invernale lo consentirà si potrebbe anche ipotizzare un’operazione “alla Gosens“, preso a gennaio in prestito con obbligo di riscatto.

Lo schema del “compro oggi e pago domani“ potrebbe essere utilizzato anche in estate per un altro elemento che piace molto, Andrea Colpani, ma qui si andrebbe su prezzi ben differenti. Buchanan vale sui 20 milioni e per il centrocampista non basterebbero. Bisognerebbe passare attraverso una cessione di quelle che Marotta ha ormai messo in conto di fare ad ogni sessione di luglio-agosto, come Hakimi od Onana. A prescindere dal percorso in Champions che l’Inter farà e che cambierà i fondi di cassa in meglio o in peggio.