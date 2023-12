Inter-Lecce, formazioni ufficiali. C’è Arnautovic con Thuram: partita in diretta alle 18

Milano, 23 dicembre 2023 – L’Inter per rispondere subito alla vittoria della Juve a Frosinone e tornare a più 4 in classifica, oltre a riscattare l’eliminazione in Coppa Italia. Il Lecce invece sogna il grande colpo a San Siro per impreziosire ancora di più una prima parte di stagione molto positiva.

Inzaghi è senza Lautaro Martinez, che ha rimediato un problema muscolare nella sfida di Coppa contro il Bologna: tocca quindi a Thuram prendersi sulle spalle l’attacco nerazzurro, affiancato da Arnautovic.

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda. All. D'Aversa (squalificato, in panchina Tarozzi).

Inter-Lecce live alle 18

Dove vedere la partita in tv

Inter-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn e Sky.