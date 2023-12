Inter-Lecce, Lautaro Martinez non ci sarà. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Milano, 22 dicembre 2023 – Archiviare immediatamente la sconfitta subita in rimonta con il Bologna in Coppa Italia e ripartire. Questo è il diktat di Simone Inzaghi, chiamato a conquistare la seconda stella, e per farlo andrà a caccia di tre punti nel match interno contro il Lecce che anticipa il Natale. L’Inter è chiamata a tenersi il margine di quattro punti sulla Juve, impegnata a Frosinone, ma le fatiche di Coppa Italia, due supplementari e Lautaro acciaccato, potrebbero farsi sentire contro una squadra pericolosa e che gioca ad alto ritmo come il Lecce di D’Aversa. Ma i nerazzurri non possono voltarsi indietro e dovranno gioco forza reagire al ko in Coppa Italia, maturato peraltro da situazione di vantaggio dopo il gol di Carlos Augusto che sembrava aver spianato la strada ai quarti. E il Bologna, per ora, è stata l’unica squadra capace di rimontare l’Inter. Poi c’è il Lecce di D’Aversa, risalita in una posizione di tranquillità a quota 20 punti, ma la lotta salvezza non accetta distrazioni con l’Empoli terzultimo a quota 12. I salentini sono in buon momento con una vittoria e quattro pareggi nelle ultime cinque partite e anche a San Siro vorranno far vedere le loro capacità. L’ultima sconfitta dei giallorossi risale infatti al 5 novembre con la clamorosa rimonta subita nel finale contro la Roma di Mourinho, poi da lì in avanti i pareggi con Milan, Verona, Bologna ed Empoli prima della vittoria lo scorso sabato contro il Frosinone.

Le condizioni di Lautaro

È arrivato il responso degli esami sul muscolo di Lautaro e la nota nerazzurra parla di "risentimento muscolare agli adduttori della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Salterà sicuramente il Lecce ma rischia di non esserci nemmeno per l’ultima gara dell’anno a Genova. "Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di mercoledì sera - le parole di Lautaro su Instagram - la Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tanto visto che abbiamo vinto le ultime due edizioni, avremmo voluto proseguire nel cammino, la squadra ha dato tutto affinchè potesse succedere. Ora focus totale su gli altri importantissimi obiettivi rimasti”. Per Lautaro si interrompe dunque una striscia di 89 presenze consecutive in maglia Inter: "Dopo 89 presenze di fila sono costretto a fermarmi e quindi sono dispiaciuto di non poter aiutare domani i miei compagni, spero di recuperare il prima possibile".

Probabili formazioni

Come detto Simone Inzaghi è alle prese con le difficili condizioni di Lautaro Martinez, uscito dal match di Coppa Italia con il Bologna con un risentimento alla coscia. L’argentino darà forfait e forse salterà anche l’ultimo match dell’anno a Genova, per poi rientrare il 5 gennaio con il Verona. Problemi dunque in attacco per Inzaghi che dovrebbe schierare Marko Arnautovic, deludente in Coppa Italia, al fianco di Marcus Thuram, mentre in panchina dovrebbe rientrare Alexis Sánchez. Rientri anche in difesa con De Vrij e Pavard a disposizione, ma forse non per giocare dall’inizio. Spazio allora a Bisseck, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer, in mezzo Darmian e Dimarco i quinti di centrocampo, in regia rientra Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan incursori. Nel Lecce classico 4-3-3 di D’Aversa con Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo davanti a Falcone, a centrocampo Gonzalez, Ramadani e Oudin, in avanti Strefezza e Banda a sostegno di Piccoli.

Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda.

Le parole di D’Aversa

Non si fida dell’Inter senza Lautaro il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa, tra l’altro squalificato e costretto a seguire la partita dalla tribuna. L’assenza del toro argentino non cambia la forza dell’Inter: “Affronteremo una squadra forte che è reduce da una eliminazione in coppa e non vorrà più commettere errori - le sue parole - Da parte nostra c’è la massima volontà di voler fare risultato pur sapendo che sarà una partita difficile. Lautaro fuori? Ci sono tanti grandi giocatori nell’Inter e l’impegno non sarà di certo più agevole. L’Inter ha sfiorato la vittoria della Champions ed ora sta facendo un cammino di altissimo livello. Poi San Siro spinge molto”. Non potrà essere a bordo campo D’Aversa che ha raggiunto la squalifica per somma di ammonizioni e qualche sassolino dalla scarpa se lo è voluto levare: “Mi dispiace non esserci, nei momenti di difficoltà sarebbe stato positivo essere a contatto con la squadra - ancora il tecnico - Delle 5 ammonizioni almeno 2 sono state gratuite col quarto uomo che vuole fare il protagonista anziché pensare alle cose serie, ma sono in mani sicure perché lo staff è pronto a sostituirmi”.

Precedenti

Tradizione nettamente favorevole all’Inter contro il Lecce. Sono 38 i precedenti con 27 vittorie nerazzurre, 7 pareggi e sole 4 sconfitte. I primi due precedenti finirono in parità nella Coppa Italia 1976/77 quando le due squadre si affrontarono nel Girone B con il pareggio a Lecce per 1-1 e quello a Milano per 0-0. Dalla settima giornata della Serie A 1985/1986, l’Inter ha infilato 12 vittorie e un pareggio fino alla sconfitta per 1-0 a Lecce del 25 marzo 2000 decisa da un gol di Sesa. A San Siro, invece, l'unica sconfitta della storia dell’Inter contro il Lecce è maturata il 12 novembre 2000 con il gol di Vugrinec a battere la squadra allenata da Tardelli e che aveva un tridente offensivo composto da Recoba, Keane e Sukur, con in panchina Pirlo, Seedorf e Vieri. In quella occasione ci fu anche un rigore sbagliato da Laurent Blanc. In generale, nei soli match in casa ci sono stati 16 successi interisti, 2 pareggi e una sconfitta.

Dove vederla in tv

Inter-Lecce si disputerà sabato 23 dicembre alle 18 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn e Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.

