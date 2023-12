Salernitana-Milan, la prima di Ibrahimovic nel suo nuovo ruolo

Milano, 22 dicembre 2023 – Questa sera il Diavolo è pronto a sbancare l’Arechi di Salerno nell'ultima trasferta del suo 2023 che era cominciato proprio in casa dei campani lo scorso 4 gennaio. A sostenere il gruppo sarà presente Zlatan Ibrahimovic, per la prima volta dal suo ritorno in società in vesti dirigenziali.

«È il solito Zlatan. Si sta approcciando a un ruolo diverso, è molto curioso e motivato - ha detto Stefano Pioli - Domani sarà con noi a Salerno. È un valore aggiunto per me e per il club. Ha grande esperienza, è il simbolo di chi sfida le sfide. C'è un grande gruppo che comprende anche chi ci permette di lavorare al meglio tutti i giorni». Il Milan cerca un successo per rimanere in scia di Inter e Juventus e negli 8 precedenti tra le due squadre ci sono 5 vittorie dei rossoneri, una dei granata e 2 pareggi: osservato speciale sarà Rafa Leao che, reduce da un infortunio, sta cercando di ritrovare la condizione migliore il feeling con il gol in Serie A che manca ormai dal 23 settembre scorso (Milan-Verona, 1-0, gol del portoghese che indossava la fascia da capitano). «Il gol è importante per noi e per lui. Arrivava da un periodo di stop, l'ho visto bene in questi giorni e mi auguro che torni al top» le parole di Pioli su Leao.

Assenti

Uomini contati per il tecnico emiliano che ha perso Pobega, Musah e nuovamente Okafor. In difesa con Tomori giocherà Kjaer, a centrocampo torna titolare Bennacer dopo sette mesi, in attacco il tridente titolare Pulisic-Giroud-Leao. Il centrocampista ex Torino si è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro. L'operazione, eseguita ieri in Finlandia dal chirurgo Lasse Lempainen, alla presenza del medico del Milan Dario Donato, è perfettamente riuscita e la stima dei tempi di recupero è di quattro mesi: Pobega aveva lasciato il campo dopo 23 minuti nell'ultima partita di campionato contro il Monza e il classe '99 dovrebbe tornare in campo, dunque, solamente ad aprile.

Se fino a una settimana fa il centrocampo rossonero era il reparto più ricco di tutta la rosa ora, senza Pobega e Musah, Pioli si ritrova con solo quattro uomini a disposizione della prima squadra: lo statunitense, che dopo il Newcastle è fermo per quello che inizialmente sembrava solo un affaticamento, spera di recuperare per la gara contro il Sassuolo del prossimo 30 dicembre. Per questo motivo oggi a Salerno, in panchina, ci sarà Kevin Zeroli, capitano della Primavera classe 2005.

Il Diavolo è la squadra che ha fatto giocare finora più calciatori Under 20 (nati dall’1/1/2003 in avanti) in questo campionato: Luka Romero, Chaka Traorè, Jan-Carlo Simic, Davide Bartesaghi e Francesco Camarda e la convocazione al centrocampista Zeroli potrebbe trasformarsi nel sesto esordio stagionale di un baby rossonero tra i grandi in una gara ufficiale, dopo l’amichevole contro la Juventus di questa estate nella notte italiana tra il 27 e il 28 luglio. Match terminato 2-2 nei tempi regolamentari e perso ai rigori dai rossoneri: “L’ho sognata per anni una notte di queste. Tredici anni qui, sempre in rossonero. Dai Pulcini ad oggi, l’esordio in prima squadra. Un’emozione unica. Felice per questo traguardo, lo ricorderò per sempre” aveva detto il giovane capitano dell’Under 19 di Abate.

Probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Dia; Ikwuemesi. All. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Dove vederla

La partita tra Salernitana e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN.