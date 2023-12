L’Euro Inter spaventa tutti. Solo il Bayer Leverkusen ora viaggia più veloce. E la difesa è da record

C’è solo il Bayer Leverkusen, con una partita in meno, tra le squadre che hanno fatto meglio dell’Inter nei cinque campionati top in Europa. I tedeschi hanno totalizzato 37 punti in quattordici gare, possono quindi potenzialmente arrivare a 40 con la quindicesima, sopravanzando i nerazzurri di due lunghezze.

Il resto del continente è alla pari oppure più in giù, perché il Psg è a quota 36 e il Liverpool a 37 avendo già disputato la sedicesima. I 38 punti della squadra di Inzaghi sono affiancati da cifre che sono emblematiche del gioco espresso. Negli ultimi dieci campionati di Serie A solo il Napoli ha segnato gli stessi gol (37), nessuno ha fatto meglio, mentre in difesa solo la Juventus 201415 ha subito 6 reti invece delle attuali 7 per le quali si è dovuto rammaricare Sommer. Lo svizzero è al decimo clean sheet in A: non era mai accaduto a questo punto della stagione dal 1994 ad oggi.

Da un lato all’altro del campo, sabato sera Lautaro Martinez ha tagliato il traguardo dei 28 gol nell’anno solare, come solo Milito e Vieri hanno fatto negli anni Duemila con l’Inter, ma al "Toro" mancano ancora cinque partite prima di Capodanno. Al suo fianco Thuram ha toccato i sei gol e sei assist in campionato, nessuno come lui in A e solo tre (Ollie Watkins con 8+6, Leroy Sané con 8+7 e Mohamed Salah con 11+7) che hanno fatto meglio in Europa.

L’unico vero rammarico è che nonostante un gioco collaudato e un avvio di stagione molto positivo, l’Inter ha fatto il vuoto sulla terza ma non sulla seconda. La Juventus è a -2, pur avendo segnato quattordici gol in meno mantiene la rotta grazie a una fase difensiva che ne ha concessi soltanto nove. In compenso, sempre vedendola dal lato di casa Inter, la Champions League del prossimo anno è praticamente ipotecata: la quinta ha già un distacco oltre la decina. Inzaghi sente di avere in mano un complesso che funziona anche cambiando le pedine. Esempio lampante: Frattesi ha giocato solo quattro gare da titolare finora, di cui tre in Champions League, competizione in cui i nerazzurri hanno conquistato la qualificazione agli ottavi di finale con largo anticipo nonostante un ampio e reiterato turnover proprio in Coppa, dove due volte ha giocato dal 1’ Bisseck e dove hanno trovato più spazio anche altri calciatori teoricamente tra le seconde linee come Arnautovic e Sanchez in attacco o il multiruolo Carlos Augusto.

Il ricambio potrebbe essere meno accentuato domani contro la Real Sociedad perché, pur col pass in tasca per il prossimo turno, l’Inter si gioca la prima posizione. Può arrivarci solo vincendo e sebbene non ci siano certezze su accoppiamenti più "morbidi", le possibilità di incontrare una rivale meno scomoda con l’anno nuovo si innalzerebbero. L’Europa è l’ambiente che ha dato certezze a questa squadra, reduce da un campionato 202223 con dodici sconfitte, ad anni luce dal Napoli campione, ma giunta alla finale di Champions League giocandosela fino in fondo con il Manchester City. L’inseguimento alla seconda stella sembra avere come basi proprio la fiducia dovuta alla cavalcata fino a Istanbul.