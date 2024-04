L’iniziativa Vessillo danneggiato La Nord lo ripaga

La Curva Nord dell’Inter ha annunciato attraverso i propri canali social di voler risarcire l’Associazione Udinese Club, che riunisce le realtà dei tifosi bianconeri su tutto il territorio italiano."Abbiamo appreso - si legge in un post comparso nella giornata di ieri - della notizia che tifosi interisti avrebbero bloccato l’esposizione dello storico bandierone col simbolo del Friuli sul rettilineo ad inizio incontro danneggiando il vessillo", fatti che sarebbero avvenuti in occasione dell’ultimo Udinese-Inter di campionato. "Sebbene il gesto non riguardi i frequentatori della nostra curva, la Nord ha deciso di effettuare una sottoscrizione per risarcire il danno provocato da gente che fa parte della nostra famiglia e non ha dimostrato il rispetto dovuto verso una tifoseria di cui eravamo ospiti e con la quale non esiste alcuna rivalità oltre quella sportiva. Sappiamo bene - concludono gli ultras - la fatica e i sacrifici che stanno dietro la realizzazione e l’esposizione di bandieroni e coreografie e con questo gesto invitiamo soprattutto la nostra gente ad averne il rispetto dovuto".M.T.