L’Inter ha ritrovato il muro. Acerbi, l’inossidabile. Ma il rinnovo è in bilico

Si è dovuto prendere una lunga pausa, poi è tornato a mordere le caviglie altrui. Buon per l’Inter che a coprire il “buco“ c’era Stefan De Vrij, perché sostituire uno come Francesco Acerbi non è facilissimo. I nerazzurri ne hanno fatto a meno dal 23 novembre (trasferta a Verona chiusa con uno scintillante 5-0) al 10 febbraio (Inter-Fiorentina 2-1). Inzaghi ha trovato soluzioni alternative, ma in alcuni passaggi ha patito, vedasi la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Molto più in sofferenza è andata la nazionale italiana, da quando Spalletti ha deciso di puntare su elementi più giovani. A molte delle più recenti gare Acerbi non avrebbe potuto partecipare comunque, appiedato dai guai fisici. Adesso è a disposizione, ma il ct ne sta facendo a meno. Dopo l’eliminazione con la Germania, in sala stampa è stato fatto notare al selezionatore che il centrale nerazzurro potrebbe tornare utile contro Haaland, ma Spalletti ha difeso le sue scelte. Deve guardare al futuro, all’obiettivo mondiale e forse anche per questo sembra intenzionato a puntare sulla crescita dei Buongiorno, Bastoni, Calafiori, bisognosi di un pizzico di malizia e di conoscenza reciproca a cui si può aspirare solo inanellando presenze.

Non bisogna nascondersi dietro un dito: l’anagrafe è un fattore da considerare. Acerbi ha 37 anni. Sta giocando ad alti livelli, ma come detto ha impiegato due mesi e mezzo per tornare da un infortunio. Le due settimane senza nazionale sono teoricamente un toccasana per chi deve affrontare un finale di stagione pieno di partite, in cui Inzaghi ruoterà gli elementi, partendo però da alcuni capisaldi (Acerbi tra questi). A fine annata si tireranno le somme e si capirà cosa fare. L’agente Federico Pastorello, che ha in mano anche la procura di De Vrij, ha fatto capire che entrambi i suoi assistiti sono ben disposti a prolungare con l’Inter. De Vrij di anni ne ha 33 e per lui il rinnovo dovrebbe essere più vicino. Al contrario, per Acerbi ci sarà da parlare e le scelte potrebbero dipendere anche da quel che l’Inter troverà sul mercato dei difensori a prezzi non spropositati. Ci sono profili che stuzzicano: Bijol, Beukema, De Winter, Hien. Se la dirigenza dovesse riuscire a mettere le mani su uno di questi giocatori, sarebbe più complicato immaginare un’altra stagione in nerazzurro per l’ex laziale, a prescindere dalle prestazioni nel prosieguo della stagione.