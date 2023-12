L’Inter sorride anche senza Lautaro. Bisseck e Barella affondano il Lecce. Inzaghi dimentica i dolori di Coppa

Il Natale dell’Inter sarà dalla vetta dell’albero. Restano i quattro punti sulla seconda, la Juventus. Se i bianconeri non mollano lo stesso fanno i nerazzurri. Battuto 2-0 il Lecce, senza l’infortunato Martinez e con Arnautovic che di nuovo manca la rete, ma stavolta sopperisce con un assist a Barella bellissimo e fondamentale. Una prodezza che oscura anche il primo gol in Serie A di Yann Bisseck, quello che sblocca la partita nel finale di primo tempo. "Venivamo da un risultato in Coppa che non ci faceva felici, perché avremmo meritato la qualificazione – commenta Inzaghi a Sky a fine gara –. Avevamo fatto 120 minuti mercoledì ed eravamo molto delusi, ma abbiamo giocato con la giusta cattiveria e concentrazione. Ci siamo ben difesi all’inizio del secondo tempo quando il Lecce ha fatto bene e poi col 2-0 abbiamo chiuso la gara".

I pugliesi hanno un buon margine sulla zona retrocessione e giocano la partita con il sogno del colpo natalizio. Lasciano a Sommer l’uscita di palla senza una pressione asfissiante, ma non fanno barricate. Accettano i rischi dell’affrontare l’Inter esponendosi davanti al contropiede, in compenso riempiono l’area avversaria quando possono e spingono a sinistra con la verve del duo Banda-Gallo a tenere sulla corda Darmian e Bisseck. Il tedesco, alla terza di fila da titolare, non traballa in chiusura ed è pericoloso quando si trova nella metà campo offensiva. Si guadagna una punizione centrale dalla trequarti, colpisce una traversa su angolo di Calhanoglu, poi gira a rete di testa un altro pallone scodellato da fermo dal turco. "È un ragazzo che non conoscevo e avevo visto grazie ai video, da inizio stagione è cresciuto e si sta meritando quanto sta ottenendo – aggiunge Inzaghi –. Pavard poteva giocare questa gara, ma era giusto confermare Bisseck perché ci sta dando tantissimo, spero possa ritagliarsi soddifazioni come questa".

Restando ai singoli, una carezza arriva anche per Arnautovic, che quando il Lecce spinge ad inizio ripresa, affacciandosi dalle parti di Sommer, estrae dal cilindro un pallone fantastico per Barella, che chiude la gara. "Per me è come se avesse fatto due gol, è stato bravissimo dal 1’ all’ultimo minuto – dice ancora il tecnico –. Mercato? Con la società stiamo parlando, i dirigenti sono al lavoro. Stiamo facendo bene, ma sappiamo che non avremo Cuadrado fino ai primi di aprile ed è un’assenza pesante".