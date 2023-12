L’Inter vuole chiudere col botto. Tre punti ed è campione d’inverno

"L’Inter è la squadra più forte del campionato". A dirlo non è uno qualunque, ma Alberto Gilardino, Campione del Mondo 2006, oggi allenatore del Genoa che attende la capolista.

Un Grifone che ha appena fermato la Juve, unica vera rivale dell’Inter. In casa nerazzurra, dopo le parole di Gilardino, scongiuri di rito si intrecciano alla consapevolezza dei 44 punti conquistati in 17 giornate: non proprio noccioline, con il platonico titolo di Campione d’Inverno a portata di mano.

Inzaghi vede l’incontro di oggi come un ponte verso il nuovo anno e... lo scudetto. Aspettando naturalmente anche il rientro di Lautaro (6 gennaio?).

"Siamo soddisfatti dei numeri dopo 17 partite. Ne mancano ancora 21 e dovremo continuare così sia in fase offensiva che in quella difensiva. Il segreto è la grandissima disponibilità che stanno dimostrando tutti i giocatori".

Parole al miele per un tecnico che guida la squadra più forte del lotto, sicuramente quella con l’organico più profondo. Dopo Milan e Napoli l’allenatore nerazzurro è consapevole che questo deve essere il campionato della sua Inter. E qui si deciderà anche il suo destino milanese. Non avrà altre possibilità.

Simone Inzaghi ai microfoni di Inter Tv mostra la grande fiducia che ha nei suoi giocatori. "Sarà una partita combattuta: il Genoa è in un ottimo momento, ha giocatori di qualità e un allenatore molto preparato che sta facendo bene. Dovremo fare una partita accorta e di grandissima intensità", spiega il tecnico nerazzurro che non si preoccupa più di tanto dello schieramento che sceglierà Gilardino che, tra l’altro, recupera Retegui e Gudmundsson.

Inter destinata a cambiare ancora pelle. "Sì - sono le parole di Inzaghi - perché avremo qualche assenza, ma le turnazioni devono essere un’ottima soluzione per noi e non devono diventare un problema".

Le buone notizie riguardano Frattesi che si è messo alle spalle la febbre. Al Ferraris ci sarà anche De Vrij, entrambi sono destinati alla panchina: Pavard e Bisseck si contendono invece una maglia in difesa.

Sul fronte mercato il nome caldo (forse anche bollente) resta quello dell’esterno Tajon Buchanan. A oggi c’è ancora distanza tra la richiesta del Bruges di 10-12 milioni e gli 8 milioni più bonus compresi offerti dai nerazzurri che fanno leva sulla volontà del giocatore che ha già un accordo per 5 anni.