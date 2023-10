L’Inter vuole fischiettare. La prima contro Lukaku per riprendersi il trono

Grande avversario, grande contestazione. Il ritorno di "Big Rom", Romelu Lukaku, al Meazza contro l’Inter ha scatenato i preparativi dei tifosi nerazzurri: 30mila fischietti che gli ultras distribuiranno fuori da San Siro, pur sapendo che il questore di Milano ne ha vietato l’ingresso nell’impianto. Verranno attivati i controlli per provare a creare un filtro, ma c’è anche chi sul web ha suggerito un’alternativa: un’app per gli smartphone che riproduce il suono del fischio. L’obiettivo è attivarlo ad ogni tocco di palla del centravanti giallorosso. Questo è il contesto in cui ci si avvicina a Inter-Roma (ore 18) ed è anche per questo che Simone Inzaghi si è dovuto prodigare in settimana per preparare la partita al meglio non solo sotto l’aspetto tattico, ma anche mentale.

È Inter-Roma, per l’appunto. Non Inter-Lukaku. È nell’interesse dei nerazzurri che la partita resti un confronto tra due squadre di calcio, piuttosto che un’occasione per rivangare recenti ruggini da spogliatoio. Come e più di tifosi e dirigenti, gli ex compagni non hanno gradito le modalità dell’addio, per una serie di motivi. Perché è il secondo dopo quello che due estati prima portò il centravanti al Chelsea (qualche giorno prima l’Inter aveva pubblicato una foto che lo vedeva abbracciato a Inzaghi di ritorno dalle vacanze...); perché al Chelsea, ai dirigenti e ai compagni stessi aveva fatto capire di voler restare a Milano; perché improvvisamente, scoperti i contatti con Milan e Juventus delle settimane precedenti, Lukaku ha smesso di rispondere persino ad amici all’interno del gruppo come Dimarco o Martinez. Inzaghi dovrebbe schierare una squadra molto simile a quella vista nell’ultima di campionato con il Torino, quindi diversa dall’undici visto in Champions League.

Acerbi dovrebbe tornare al centro della difesa al posto di De Vrij, mentre Barella, Dimarco e Thuram sono candidati a sostituire Frattesi, Carlos Augusto e Sanchez. Per contro Mourinho, assente per squalifica, non avrà ancora Dybala e punterà su El Shaarawy al fianco di "Big Rom", Zalewski a sinistra.

Le probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez. All. Inzaghi.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Mourinho (squalificato).

Arbitro: Maresca.

Tv: ore 18 Dazn.