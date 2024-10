L’ok dagli azionisti. Sì dei soci al bilancio. Marotta: "Oaktree ci manterrà in alto»

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio d’amministrazione, ieri è arrivato anche l’ok dell’assemblea degli azionisti al bilancio dell’Inter chiuso lo scorso 30 giugno. I numeri sono quelli ufficializzati nei mesi scorsi. Un rosso da 36 milioni di euro, con una forte riduzione rispetto ai 50 dell’annata precedente e il record di fatturato a 473 milioni. L’obiettivo dichiarato è chiudere in pari il bilancio in essere. "Le recenti vittorie - ha dichiarato Marotta durante l’assemblea - sarebbero state impossibili senza il supporto di Oaktree, vicino al club sin dai momenti difficili del 2021, che ci porterà ad accelerare il percorso di risanamento per garantire competitività sportiva insieme con la necessaria sostenibilità finanziaria e operativa. La vicenda ultras? Siamo parte lesa e non abbiamo strumenti per tutelarci. Il nuovo stadio aiuterà a rafforzare il rapporto con la parte sana del tifo". Marotta ha poi confermato che la società sta valutando "se inserire la seconda squadra dalla stagione 2025/26". Presente in assemblea anche l’altro Ceo, Alessandro Antonello. Nel suo discorso ha sottolineato i ricavi record del club aggiungendo che "uno degli asset principali per colmare il gap in che ci separa dai più importanti club europei è lo stadio di proprietà".M.T.