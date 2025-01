Marotta: "Frattesi non ha chiesto di essere trasferito"

Nel gennaio riparatorio, in cui si lavora per puntellare la rosa dove si deve, nell’Inter fanno notizia le possibili uscite, più delle entrate. In campo a Venezia e per due volte vicinissimo al gol, Davide Frattesi (nella foto) è da qualche giorno il nerazzurro più citato dalle cronache. Lo brama il Napoli, lo corteggia la Roma. "Ancora non c’è niente di definito, logicamente non si possono spendere tutti quei soldi", dice Ranieri da Bologna ai microfoni di Sky. La richiesta è alta. Se non davanti alla classica proposta indecente (base d’asta 45 milioni) l’Inter preferirebbe tenerselo. "Frattesi è un bravo ragazzo e un bravo professionista e non ha chiesto assolutamente di essere trasferito – dice il presidente Beppe Marotta –. Possono arrivare richieste, non vogliamo vendere nessuno, ma se un giocatore manifesta l’intenzione di voler cambiare cercheremo di ascoltarlo. Per adesso non ci sono gli elementi per dire che Frattesi voglia cambiare squadra".

Da parte sua, Simone Inzaghi smentisce la notizia di un litigio con il giocatore. "Si è detto tanto, ma Davide è pienamente dentro il progetto – afferma –. Senza l’infortunio di Mkhitaryan oggi avrebbe giocato dall’inizio. È entrato benissimo, ci ha dato molto in questo anno e mezzo. Magari vuole più spazio, ma sa che c’è tanta concorrenza. Noi siamo contenti di averlo. Se fossi in lui continuerei qui". Oggi arriveranno le valutazioni sull’armeno, su Acerbi e Calhanoglu in vista di Inter-Bologna di mercoledì sera. "C’è qualche speranza per gli ultimi due, ma il tempo è poco", ravvisa il tecnico.M.T.