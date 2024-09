Inter-Milan, Inzaghi: “I derby passati non fanno gol. Lautaro? Se sta bene gioca dal 1'”

Milano, 21 settembre 2024 – Simone Inzaghi parla in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, derby della Madonnina in programma domani sera alle 20.45 allo stadio Meazza. I nerazzurri sono reduci dallo 0-0 in casa del Manchester City di mercoledì sera e hanno vinto gli ultimi sei derby consecutivi. "Ai derby passati non bisogna pensare - dice il tecnico interista - Sono bellissimi ricordi, ma i ricordi non portano punti e gol. Servirà massima attenzione perché affronteremo una squadra con ottimi giocatori. Non deve capitare di avere la pancia piena. I derby vanno al di là di ogni pronostico. Dovremo essere più bravi di loro nei dettagli".

Dall'altra parte, il Milan viene da un periodo più complicato, ma Inzaghi non crede a una squadra rossonera più attendista del solito. "In queste prime partite ha spesso cambiato - dice ancora Inzaghi -. Tutte le squadre alternano momenti più aggressivi e altri meno. Non ci saranno un'Inter o un Milan che aspetta. Sarà una partita aperta, molto sentita da ambo le società e le tifoserie. Abbiamo avuto noi e loro una sfida infrasettimanale contro un top club, per cui bisognerà essere bravi a ragionare su tutti i 90'".

Ci sono alcuni ballottaggi da risolvere e un Dimarco che ha saltato la trasferta inglese per poi aggregarsi ieri al gruppo in allenamento, ma è quasi certo che tornerà titolare Lautaro Martinez. "Ho dei dubbi perché devo vedere l'allenamento di oggi - aggiunge il tecnico - Chi ha giocato a Manchester ieri ha fatto meno. Su Lautaro non c'è alcun caso. Ha giocato un anno senza fermarsi ed è tornato prima come qualche altro compagno per essere pronto. Si sta impegnando tantissimo. Se starà bene giocherà senz'altro dal 1'".

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.