Inter-Parma, probabili formazioni e orario tv. Inzaghi con Lautaro e Thuram

Milano, 5 dicembre 2024 – E’ una classifica fatta di asterischi per cause di forze maggiore. A Bologna-Milan, rinviata per l’alluvione che ha colpito l’Emilia, si è aggiunta Fiorentina-Inter, interrotta dopo un quarto d’ora per il malore che ha colpito Edoardo Bove, così a oggi il quadro di forze in Serie A è tutto da definire, con Napoli e Atalanta che vanno a gonfie vele e le altre a inseguire. I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da una grande momento sia in campionato che in Champions, sono attesi da una doppia impegnativa sfida. Venerdì anticipo della quindicesima giornata di Serie A con il Parma di Pecchia, che cerca continuità dopo la vittoria con la Lazio, e martedì trasferta in Germania a Leverkusen per la sesta giornata di Champions League. I nerazzurri viaggiano ora con 28 punti, quattro in meno del Napoli ma con una partita in meno, mentre il Parma, grazie al successo sui capitolini, si è cavato momentaneamente di impaccio salendo a 15 punti a metà classifica, con la terz’ultima, cioè il Como, a quota 11. Non appare una partita scontata, anche perché i ducali a San Siro spesso fanno grandi partite, quindi per Inzaghi ci sarà massima attenzione a non sottovalutare l'avversario.

Probabili formazioni

Qualche assenza da ambo le parti, soprattutto Acerbi e Bernabè, ma gli allenatori hanno rotazioni da sfruttare. Simone Inzaghi è consapevole dell’importanza del match e non sembra intenzionato al turnover. Pavard è fuori, così tocca a Bisseck, De Vrij e Bastoni in difesa, sui quinti di centrocampo la velocità di Dumfries e Dimarco, Calhanoglu sarà invece in regia con Barella e Mkhitaryan ai lati come mezze ali. In avanti, manco a dirlo, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Nel Parma di Pecchia, 4-2-3-1 con Coulibaly, Delprato, Balogh e Valeri in difesa, davanti a protezione ci saranno Keita ed Estevez, mentre nei tre dietro la punta agiranno Man, Sohm e Cancellieri con centravanti Bonny.

Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Parma (4-2-3-1): Suzuki, Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Cancelliri; Bonny. All. Pecchia

Precedenti

Sono 66 i precedenti totali tra Inter e Parma con un bilancio di 28 vittorie nerazzurre, 19 pareggi e 19 vittorie ducali. Il primo precedente è relativo alla Coppa Italia 1960/1961 con la vittoria al secondo turno dell’Inter per uno a tre in Emilia, mentre per il primo successo gialloblù si è dovuto attendere il 30 maggio 1993 con il due a zero del Tardini a firma Melli e Cuoghi contro i nerazzurri di Bagnoli, che avevano davanti la coppia Schillaci-Sosa. Curiosamente, tra l’8 marzo 1998 e l’8 maggio 1999 l’Inter ha perso cinque partite in fila contro il Parma, due di Coppa Italia (la semifinale ‘98/’99) e tre di campionato. Da ricordare anche una delle più dure sconfitte per i nerazzurri il 29 novembre 2000, quando vennero battuti addirittura per 6-1 in Coppa Italia a causa delle reti di Micoud, Montano, Amoroso, Appiah, Sartor e all’autorete di Michele Serena. Di contro, i ducali non vincono contro l’Inter dal 15 settembre 2018 quando un gol di Dimarco, ora idolo interista, espugnò San Siro e l’Inter di Spalletti. Per quanto riguarda le sole partite giocate a Milano il bilancio dice 18 vittorie interiste, 12 pareggi e 3 vittorie gialloblù. Va però segnalato che in campionato l’Inter non vince in casa con il Parma dal 21 aprile 2013 (1-0) e nelle successive cinque sfide sono arrivati quattro pareggi e una sconfitta. In Coppa Italia risale l’ultima vittoria nel 2022/2023 per 2-1 ai supplementari. L’ultimo precedente a San Siro in Serie A è del 31 ottobre 2020 e finì 2-2 con la doppietta di Gervinho rimontata da Brozovic e Perisic. Era l’Inter di Conte che schierava Handanovic, De Vrij, Ranocchia e Kolarov in difesa, Darmian e Hakimi in fascia, Barella e Gagliardini in mezzo, Eriksen in trequarti e Lautaro-Perisic davanti.

Le parole di Pecchia

Per il Parma di Pecchia una bella prova del nove dopo il successo sulla Lazio, ma per il tecnico gialloblù l’Inter è una corazzata e servirà una prestazione sopra le righe. Ai ducali serve continuità di rendimento: “Dobbiamo lasciarci alle spalle il passato e pensare alla partita successiva, sia quando si vince sia quando si perde. Affrontiamo un gigante in Italia e in Europa e lo incontreremo con le nostre armi – le sue parole in conferenza stampa – Domenica abbiamo avuto una bella soddisfazione ed è stata una bella vittoria con un grande clima. Dobbiamo portarci dietro qualcosa”. Di fronte un grande tecnico come Simone Inzaghi, con cui Pecchia ha avuto grandi confronti sul campo: “Sta facendo un grande lavoro e gli faccio i complimenti. C’è voglia di un grande confronto tecnico”. Dal punto di vista tecnico-tattico il Parma dovrà stare attento alle transizioni, ci sarà da soffrire: “Ci obbligheranno a fare un lavoro difensivo importante, ma ovviamente il campo si apre e non possiamo ridurre tutto alla fase di non possesso. Dobbiamo pensare di andare in avanti e attaccare gli spazi utilizzando la nostra tecnica”, la richiesta di Pecchia. L’allenatore dei ducali toccherà un prestigioso traguardo: le 100 panchine con il Parma. “E’ una bella sensazione e una bella soddisfazione personale, ma sono concentrato sulla partita contro l’Inter”.

Dove vederla

Inter-Parma si gioca venerdì 6 dicembre alle 18.30 come anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Per il match è prevista la diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn con telecronaca di Edoardo Testoni e Andrea Stramaccioni. Arbitro il signor Abisso, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Cipriani e dal quarto ufficiale Massimi. Al Var Pezzuto e Paterna.