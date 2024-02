Primavera 1. L’Under 19 di Chivu non perde un colpo. Berenbruch e Kamate ribaltano l’Empoli

Preziosa vittoria esterna per l’Inter che ieri ha battuto in rimonta l’Empoli per 2-1 nel Primavera 1. Al vantaggio di casa firmato Nabian hanno risposto nella ripresa i gol del subentrato Berenbruch (sfruttando una sponda aerea di Sarr) e di Kamate, con un mancino a giro a insaccarsi all’incrocio dei pali: sono 11 i centri messi a referto finora dall’attaccante franco-ivoriano. I nerazzurri hanno così allungato in testa alla classifica a quota 44 punti dopo 21 giornate, portandosi a +7 sulle inseguitrici Torino e Roma e riscattandosi dall’eliminazione nei playoff di Youth League di pochi giorni fa contro l’Olympiacos. Ila.Ch.