Qui inter. Oaktree ricapitalizza. Il bilancio sorride

Di buon mattino, per un buon avvio di giornata, Oaktree ha voluto elargire qualche notizia positiva. Riguardano il bilancio 2023/24, approvato dal CdAe e che a fine ottobre verrà sottoposto all’assemblea degli azionisti. Si riducono le perdite, da 85 a 36 milioni, grazie a un forte aumento dei ricavi (ora toccano 473 milioni di euro) spinti dai buoni risultati sportivi e a costi di produzione che restano stabili. Per dare ulteriore stabilità, nel primo trimestre del 2024/25 Oaktree ha versato 47 milioni di euro, a dimostrazione (sottolinea la proprietà) dell’impegno "verso il

raggiungimento della stabilità finanziaria ed operativa del Club, a sostegno del più alto livello di performance

dentro e fuori dal campo". L’obiettivo resta quello di coniugare sostenibilità e successi, motivo per cui pur con un mercato in sostanziale pareggio sono stati inseriti calciatori del livello di Taremi, Zielinski e Josep Martinez, in ultimo il giovane Palacios.

Si sono aggiunti ai pilastri che hanno contribuito alle vittorie degli ultimi anni, grazie ai quali i giorni della delusione post-derby hanno lasciato spazio a una visione positiva in chiave futura nell’interista Marco Materazzi, vecchia gloria e tuttora tifoso, legatissimo ai colori nerazzurri. "Bastoni, Barella e Dimarco sono persone che vogliono bene all’Inter e penso che già alla prossima lo dimostreranno - dice nel corso di un evento a Milano -. Nel derby mi ha sorpreso il Milan perché aveva una formazione fantasiosa, ma ha meritato di vincere. Quando una squadra merita le vanno fatti i complimenti e poi da lì ripartire per riprendere il percorso".Mattia Todisco