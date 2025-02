Qui inter. Zanchetta e Vecchi tra i possibili tecnici per la sfida della C. In casa all’U-Power

Beppe Marotta ha dato i crismi dell’ufficialità: l’Inter sta lavorando al progetto dell’Under 23 e a breve avvierà l’iter per l’iscrizione alla prossima C. In caso di ammissione giocherà a Monza, grazie a un accordo con l’ad biancorosso Adriano Galliani e continuerà ad allenarsi a “Interello“, il cui centro (così come quello della prima squadra ad Appiano Gentile) godrà di migliorie infrastrutturali in estate. Ancora da decidere il “naming“ e il nuovo tecnico. Svanito Chivu, prende corpo l’idea Zanchetta, visto l’ottimo lavoro svolto finora con l’Under 20 e il “travaso“ dei calciatori oggi in Primavera 1 nella futura creatura. Un altro nome sul taccuino è quello di Stefano Vecchi, che vanta una lunga esperienza nel vivaio nerazzurro e persino sulla panchina della prima squadra, ma il tecnico del Vicenza sta oggi inseguendo il sogno della B voi biancorossi. Il posto di timoniere in Primavera potrebbe invece essere preso da Samir Handanovic. Il budget è in definizione, il Milan quest’anno ha messo sul piatto 12 milioni di euro. Alcuni costi sono certi: per iscrizione (840mila euro a club quest’anno ma dipende da quante squadre B si iscrivono) e spese “vive“ dello stadio. Il gruppo verrà costituito coi giocatori di ritorno dai prestiti (vedi profili quali Kamaté) e ragazzi come quelli visti ieri al Meazza tra i convocati: Cocchi, Berenbruch, Topalovic, De Pieri. Sempre che non vengano ritenuti pronti per categorie superiori. M.T.