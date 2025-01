Riscatto Asllani. De Vrij copre e crea. Taremi non punge

SOMMER 6,5. Si salva su Doumbia, contro Busio ci pensa il palo.

DARMIAN 7. Match winner. E toglie anche una palla pericolosa dalla testa di Pohjanpalo.

DE VRIJ 6,5. Sbroglia più di una matassa. Bene anche la regia “bassa“.

BASTONI 6. Attento dietro, propositivo davanti.

DUMFRIES 6. Meno straripante che in altre circostanze.

BARELLA 6. Porta a casa la pagnotta con il solito contributo nelle due fasi.

ASLLANI 6,5. Il primo gol arriva su un lancio perfetto in verticale. Giallo speso male: esce presto, ma il suo marchio lo ha già messo.

ZIELINSKI 6. Ha fiducia, talvolta eccessiva, nei suoi mezzi tecnici. Non sempre affianca un adeguato agonismo.

CARLOS AUGUSTO 6,5. Manda in porta Frattesi per il possibile 0-2 e lo fa col piede debole. Inappuntabile in chiusura.

MARTINEZ 6. Stankovic lo stoppa, poi ci pensa Darmian. Meglio nel gioco che alla stoccata.

TAREMI 5,5. Arriva spesso al tiro, mai con la giusta mira.

All. INZAGHI 6,5. Considerate le tante assenze e la vicina sconfitta in Supercoppa, è una vittoria fondamentale, anche se la squadra continua a sprecare troppe occasioni.

Frattesi 6. Ha due colossali palle gol ed è bravo a procurarsele, per contro Busio lo mette alle strette.

Thuram 6,5. Spalanca l’area a Frattesi per un gol che non arriva. Poi tiene palla.

Pavard, Arnautovic e Dimarco sv.

Voto squadra 6,5.

