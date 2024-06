Serie A femminile. Colpo nerazzurro: biennale per Wullaert

Colpo di mercato dell’Inter femminile che ha ufficializzato l’arrivo di Tessa Wullaert (nella foto): contratto fino al 2026. L’attaccante, 31 anni, arriva dal campionato olandese dove, in maglia Fortuna Sittard, ha vinto il titolo di capocannoniere nell’ultima stagione, segnando 26 reti. Nell’ultimo biennio in Eredivise ha totalizzato 42 presenze e ben 46 gol. Ha esperienza internazionale (Manchester City e Wolfsburg oltre che Anderlecht nel suo passato) ed è capitana della Nazionale del Belgio, dall’alto delle sue 131 gare con 82 centri. "Sono in uno dei migliori club in Europa, non vedo l’ora di iniziare. Le mie caratteristiche? Segno e voglio vincere sempre", le prime parole. In panchina troverà molto probabilmente l’ex Sassuolo Gianpiero Piovani, candidato numero uno a sostituire Rita Guarino. L.M.