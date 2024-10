SERIE A FEMMINILE. Nerazzurre in casa contro la Juventus domani. Piovani: "Questa squadra ha un grande cuore»

Domani alle ore 12 l’Inter ospita la Juventus, scontro al vertice nella Serie A femminile. Le bianconere veleggiano in vetta con sei vittorie in sei gare, le nerazzurre cercano l’impresa dopo il pareggio con la Roma e la vittoria sul campo del Como. Non ci sarà Henrietta Csiszár, reduce dall’intervento chirurgico di martedì per la ricostruzione del pavimento orbitario sinistro. Una settimana di stop, almeno, per lei. Così Gianpietro Piovani, tecnico nerazzurro dopo l’ultimo successo: "Questa squadra ha cuore e ha avuto tanta voglia di difendere il vantaggio. Ora la Juventus: sappiamo che è fortissima ed è in fiducia, ma noi dobbiamo lavorare per arrivare pronte alla sfida". Elisa Bartoli è carica per la grande prova: "Sarà dura sfidare la Juventus ma noi vogliamo metterle in difficoltà". A.L.M.