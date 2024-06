Serie a femminile. Una campionessa del mondo in nerazzurro: arriva Ivana Andrés

Super colpo di mercato dell’Inter femminile che ha ufficializzato ieri Ivana Andrés, capitana della Spagna campione del Mondo l’anno scorso, proveniente dal Real Madrid. "Fc Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Ivana Andrés. Il difensore spagnolo classe 1994 ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2027", il comunicato della società. Andrés vanta una grande esperienza, iniziata nella squadra del suo paese, Aielo. A 15 anni passa nel Valencia dove gioca nove stagioni, dal 2009 al 2018, collezionando 247 presenze e 7 gol. Dopo un biennio al Levante da 49 partite e 2 reti, il salto al Real Madrid dove si consacra: fascia di capitano al braccio, 137 gare e 3 centri. La calciatrice è entrata nel giro della Nazionale a partire dal 2015 e, ad oggi, ha indossato la maglia della Spagna per 53 volte.

L’apice della sua carriera l’anno scorso, quando ha conquistato il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. "Sono molto felice e per questa nuova tappa della mia carriera e di unirmi alla famiglia nerazzurra. È una grande sfida per me e voglio portare la squadra ai massimi livelli", le sue prime parole rilasciate ai canali ufficiali dell’Inter. "Sono grata alla società che ha dimostrato di tenere a me fin dal primo momento. Mi sento fortunata e privilegiata per quanto fatto fin qui nella mia carriera, se penso ad esempio alla vittoria del Mondiale. Ora sono qui per nuove sfide e sogno di vincere un titolo con questa maglia". E ancora: "La Serie A femminile italiana è molto competitiva e quando ho giocato contro la vostra Nazionale ho toccato con mano quanto può essere duro il campionato. Mi sento già parte di questa famiglia e voglio dare il massimo. So di non essere la prima spagnola a vestire questa maglia: Luis Suarez qui è stato una leggenda". Proprio ieri la Figc ha ufficializzato che la A femminile passerà a 12 squadre dal 2025/’26.L.M.