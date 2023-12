Sommer non brilla ’Diesel’ Mkhitaryan. Barella instancabile

SOMMER 5. Il colpo di testa di Dragusin non è imparabile, distribuisce altri errori nel corso della gara.

BISSECK 6,5. Fallo o no, è nell’azione del gol di Arnautovic e azzecca tante altre giocate.

ACERBI 6. A un passo da un maldestro autogol che ne avrebbe macchiato la prestazione.

BASTONI 6. Ha campo per avanzare e se può lo fa con qualità.

DARMIAN 6. Molto più attento alla fase difensiva che a quella offensiva.

BARELLA 6,5. Determinante sull’1-0 perché è lui a creare le premesse giuste.

CALHANOGLU 6. Lievemente in calo in termini di brillantezza.

MKHITARYAN 6. Cresce alla distanza con il solito contributo di corsa nelle due fasi.

CARLOS AUGUSTO 5,5. Perde per un attimo Dragusin che impatta. Poco incisivo quando avanza.

THURAM 5. Non sempre coordinato quando ha il pallone tra i piedi. È una stecca.

ARNAUTOVIC 6,5. Stavolta l’esultanza è per il gol, meritato dopo aver cercato più volte l’assist giusto.

All. INZAGHI 6. Aspetta ancora tantissimo per i cambi, nonostante l’Inter non sembri in grande serata. Le mosse dalla panchina non cambiano la gara.

SANCHEZ 5,5. Venti minuti e poco più senza riuscire a far male.

DUMFRIES sv.

FRATTESI sv.

KLAASSEN sv.

PAVARD sv.

Voto squadra 6.

M.T.