Sommer salva tutto. Calha senza scintille. Miki è ovunque

SOMMER 6,5. Si distende bene su Paz alla mezzora, e nella ripresa salva tutto sempre sul numero 79.

BISSECK 6,5. Un po’ ovunque, in spinta e copertura, una buonissima prestazione.

BASTONI 6,5. In mezzo è performante come sul centrosinistra, almeno a livello difensivo.

C. AUGUSTO 7. Una bella palla nel primo tempo per Dimarco, nella ripresa sblocca di testa.

DUMFRIES 6,5. Bel recupero alla mezzora, ma davanti a Reina spara alto.

BARELLA 6. Un paio di errori in avvio, funziona più da incursore che in fase di costruzione, ma gli manca la palla giusta.

CALHANOGLU 6. Sempre molto basso a pennellare, il Como è troppo coperto e per lui è difficile innescare.

MKHITARYAN 7. Nel primo tempo dai suoi piedi nascono le azioni più interessanti, è ovunque per garantire equilibrio.

DIMARCO 6. Occasione ghiotta in chiusura di primo tempo, ma non vede Barella. Poi in almeno due situazioni non è concreto.

THURAM 6,5. Una bella serpentina in avvio dove perde l’attimo, poi sparisce sino alla sassata del raddoppio.

MARTINEZ 5. Una proiezione centrale nella ripresa, ma è troppo poco. La crisi continua.

ALL. INZAGHI 6. Banalissimo a dirsi, ma è massimo risultato con il minimo sforzo.

De Vrij 6. Tiene bene centralmente.

Zielinski 6,5. Lancia l’azione del raddoppio.

Buchanan 6. Una buona discesa, ma Lautaro non va in profondità.

Frattesi, Taremi sv.

Voto squadra 6.

Alessandro Luigi Maggi