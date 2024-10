Inter forza quattro a San Siro. Taremi: puntiamo alla finale di Champions. E Inzaghi: avanti così

Milano, 1 ottobre 2024 – L’Inter supera la Stella Rossa per 4-0 grazie ai gol di Calhanoglu Arnautovic, Lautaro e Taremi. Nel dopo gara il tecnico Simone Inzaghi ha applaudito i ragazzi: “Sono stati bravi, hanno fatto una partita seria. Abbiamo trovato una squadra chiusa, ma noi siamo stati bravi a trovare gli spazi e a sbloccare la partita anche se avremo potuto leggere meglio alcune ripartenze”.

E ancora: “ Una vittoria che volevamo per dar seguito alla buona partita svolta a Manchester- le parole del tecnico nerazzurro- dobbiamo andare in questa direzione. C’è tanta soddisfazione”. Sull’attacco: “Taremi e Arnautovic ci stanno dando dentro. Io ogni partita devo fare delle scelte per il bene dell’Inter. Oggi loro hanno dimostrato ciò di cui sono capaci”.

Ai microfoni di Sky anche Mehdi Taremi, attaccante nerazzurro: “ Sono contento di aver segnato stasera. Sono riuscito a giocare bene grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato. È stato grandioso. Ci è voluto un pò di tempo per segnare ma ho lavorato tanto in allenamento. Puntiamo alla finale di Champions e a vincerla. Il nostro obiettivo è vincere ogni partita”.