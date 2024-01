Inter-Lazio, le ultime di formazione: Frattesi insidia Barella per una maglia da titolare. La diretta tv dalle 20

Si giocherà stasera alle 20 la seconda semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio.

Confermate le indiscrezioni della vigilia, almeno per il momento, per quanto riguarda la formazione allenata da Simone Inzaghi. Darmian è in vantaggio su Dumfries per la fascia destra, mentre a centrocampo Frattesi insidia una maglia dal 1° a Barella. Rispetto alla partita vinta contro il Monza torna al centro della difesa Acerbi. Davanti la collaudata coppia formata da Martinez e Thuram.

Nella Lazio qualche dubbio in più di formazione. Patric e Zaccagni non sono al meglio, deve stringere i denti anche Immobile ma se non dovesse farcela ad accentrarsi nel ruolo di "falso 9" sarà Felipe Anderson, vista l'assenza di Castellanos per infortunio. Partirà in panchina anche Luis Alberto, che per scelta tecnica era rimasto inizialmente fuori anche nel confronto di campionato perso 2-0 dai capitolini all'Olimpico.

INTER-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Martinez, 9 Thuram. A disp. 77 Audero, 12 Di Gennaro, 31 Bisseck, 6 De Vrij, 2 Dumfries, 21 Asllani, 16 Frattesi, 14 Klaassen, 5 Sensi, 17 Buchanan, 30 Carlos Augusto, 8 Arnautovic, 70 Sanchez. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 96 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 65 Rovella, 5 Vecino; 18 Isaksen, 7 Felipe Anderson, 20 Zaccagni. A disp. 33 Sepe, 35 Mandas, 15 Casale, 23 Hysaj, 16 Kamenovic, 4 Patric, Ruggeri, 3 Pellegrini, 32 Cataldi, 6 Kamada, 10 Luis Alberto, 17 Immobile, 9 Pedro, 70 Sana Fernandes. All. Sarri.

ARBITRO: Marchetti.

DIRETTA TV: ore 20 Canale 5.