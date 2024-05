Inter, Buchanan in crescita: il canadese cerca spazio per il finale di stagione

Milano, 5 maggio 2024 – Tra le note liete della partita di ieri tra Sassuolo e Inter, per Simone Inzaghi, c'è il buon ingresso nel secondo tempo di Tajon Buchanan, entrato al posto di Bastoni per dare maggiore spinta offensiva sulla fascia sinistra. Il canadese ha più volte puntato il diretto avversario creando i presupposti per il gol del pareggio, sebbene questo non sia mai arrivato.

Unico acquisto del mercato invernale, preso dal Bruges per sostituire l'infortunato Cuadrado (appena rientrato dopo un lungo periodo in infermeria) Buchanan non ha ancora esordito da titolare e finora ha collezionato soltanto piccoli spezzoni di partita. Chissà che nelle ultime tre gare, contro Frosinone, Lazio e Verona, Inzaghi non gli conceda maggiore spazio anche per capire quanto potrà essere utile alla causa nella prossima stagione, quando ovviamente spera di poter dare un contributo maggiore.

Finora, infatti, il periodo passato ad Appiano Gentile è stato soprattutto di apprendistato. Il ragazzo si trova in un campionato nuovo, ha giocato più spesso a destra che non a sinistra in carriera e non con il modulo adottato dal suo attuale allenatore. Sta lavorando sulla fase difensiva e nel frattempo cerca di far vedere quelle che sono le doti naturali nella metà campo avversaria.

Rispetto a quando è arrivato a Milano, è ormai diventata chiara la collocazione sul campo che vuole dargli Inzaghi: mai impiegato a destra, si è sempre districato sul settore opposto. Più che il sostituto di Cuadrado, ha preso il posto di Carlos Augusto come vice-Dimarco, col brasiliano spesso arretrato nella posizione di "braccetto" in difesa (anche se ieri è partito come quinto a centrocampo). Una scelta che, nel caso in cui dovesse partire Dumfries, può diventare un'importante indicazione per il mercato estivo.