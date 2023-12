Inter, Thuram supera anche l'esame Napoli: avvio di stagione super per il francese

Milano, 4 dicembre 2023 – Il gol di Marcus Thuram contro il Napoli sancisce un altro passo in avanti del giocatore francese. L'attaccante aveva davanti un altro step importante da dover superare, la sfida del Maradona contro i campioni d'Italia e ha superato l'esame a pieni voti. Ha prima segnato un gol annullato per un fuorigioco millimetrico (in pratica una spalla oltre il consentito) nella prima frazione, quindi ha siglato il 3-0, stavolta in posizione regolare.

Il bottino

Con questa rete, Thuram è arrivato a cinque gol in campionato, oltre ai sei assist realizzati. E' uno degli otto giocatori nei top cinque campionati del Vecchio Continente, come specifica Opta, ad aver timbrato un 5+5 a questo punto della stagione ed è anche l'unico ad aver tagliato questo traguardo in tutta la Serie A. Se si considerano reti, passaggi vincenti e rigori procurati in A e in Champions è già arrivato a partecipare a sedici realizzazioni, due in meno di Martinez (a quota 18 ma con 15 marcature all'attivo).

Oltre le aspettative

Numeri ancor più da sottolineare considerando che parliamo di un ragazzo alla prima esperienza in Italia, che veniva da un modulo completamente diverso (giocava nel Borussia Monchengladbach col 4-2-3-1, oggi è una delle due punte nel 3-5-2) e che solo dall'inizio della passata stagione è diventato a tutti gli effetti una punta centrale dopo tanti anni disputati come esterno offensivo.

L'Inter può essere ancora più soddisfatta pensando che Thuram è stato acquistato lo scorso luglio a parametro zero, strappandolo alla concorrenza del Milan.