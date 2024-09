Inter, Palacios è a Milano per visite e firma. Con l'Atalanta incognita Lautaro

Milano, 25 agosto 2204 – E' arrivato questa mattina alla Malpensa l'ultimo acquisto dell'Inter in ordine cronologico, molto probabilmente anche quello che chiuderà il calciomercato estivo dei nerazzurri. Tomas Palacios, difensore classe 2001, di proprietà del Talleres ma negli ultimi mesi all'Independiente Rivadavia, che ha riscattato il giocatore (domani visite e firma sui contratti) per poi trattarne la vendita immediata proprio all'Inter. Nei giorni scorsi gli agenti del calciatore, il club argentino e la dirigenza interista hanno trovato la quadra per un'operazione da 6,5 milioni più bonus per il cartellino. L'Independiente Rivadavia potrebbe arrivare a guadagnare circa 11 milioni di euro grazie alla cessione del promettente difensore di piede mancino, molto simile per caratteristiche ad Alessandro Bastoni.

Nel frattempo Inzaghi e lo staff cominciano già a pensare all'impegno di venerdì sera al Meazza contro l'Atalanta. Giorno per giorno, come ha detto il tecnico nella conferenza stampa post-partita di Inter-Lecce, verranno verificate le condizioni fisiche di Lautaro Martinez, tenuto precauzionalmente a riposo nella gara contro il Lecce di ieri sera, sempre a San Siro, per via di un affaticamento muscolare agli adduttori. L'attaccante proverà a recuperare per il confronto coi bergamaschi, ultimo prima della sosta per le nazionali.

Sempre in attacco Inzaghi ha chiarito che la sua intenzione sarebbe quella di tenere tutti e cinque i giocatori a disposizione, compreso Correa che pure dovrebbe restare fuori dalla lista Champions. Se nei prossimi giorni o anche dopo il 30 agosto (quando il mercato saudita rimarrà aperto) arriveranno delle buone offerte saranno però prese in considerazione, considerando anche l'alto stipendio (3,5 milioni a stagione) percepito dall'argentino.