Inter-Torino, spazio a chi ha giocato meno: occasione per Frattesi e Buchanan. Le probabili

Con lo scudetto già in tasca, Simone Inzaghi sembra intenzionato a dare spazio ai giocatori meno utilizzati nelle partite che mancano da qui a fine campionato. Non sarà una rivoluzione totale, anche perché alcuni giocatori hanno dei traguardi individuali da tagliare (Sommer il numero di clean sheet, Lautaro Martinez il titolo di capocannoniere) e ci sono comunque giocatori che hanno bisogno da un lato di riposarsi e dall'altro di non perdere troppo la condizione in vista degli eventi estivi come Europei o Copa America.

Domenica alle 12.30 ci sarà la partita contro il Torino e qualche volto nuovo rispetto alla formazione base ci sarà. Almeno uno tra Bisseck e De Vrij in difesa, il possibile inserimento di Frattesi a centrocampo al posto di Mkhitaryan (che ieri è stato il primo a presentarsi ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti), quello di Buchanan a sinistra per cominciare a dare spazio a un giocatore preso a gennaio e che ancora non ha giocato da titolare.

A partire dalla gara col Torino dovrebbe anche tornare tra i convocati Juan Cuadrado, rimasto fuori dalla lista per la gara di lunedì scorso col Milan a causa di un affaticamento muscolare. Il colombiano non gioca da fine 2023 a causa di un'operazione al tendine d'Achille ed è agli ultimi mesi di contratto prima di chiudere l'esperienza nerazzurra. Difficile, se non impossibile, che il club decida di prolungare.