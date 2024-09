Torna la serie A: alle 20.45 gasp tenta l’assalto a san siro. Inzaghi punta su Pavard, Dea senza Hien e Zaniolo

È il primo vero scontro diretto stagionale quello di stasera al Meazza, nella sfida tutta lombarda e nerazzurra tra Inter e Atalanta, tra i campioni d’Italia e i vincitori dell’ultima Europa League. Inzaghi recupera Lautaro ma dovrebbe confermare Taremi dall’inizio, dubbio invece a centrocampo dove Mkhitaryan e Zielinski si giocano il posto. Attenzione alla Dea che, con Gasperini in panchina, dal 2016 ha vinto su tutti i campi di Serie A tranne alla ’Scala’ del calcio. Cabala contro i bergamaschi, quasi sempre sconfitti nell’era Inzaghi con 5 ko e due pari in 7 incroci, inclusa la Coppa Italia. "Ma c’è sempre una prima volta", ha ricordato scherzando Gasperini che, in settimana, ha perso Koopmeiners ma ha inserito in pochi giorni Samardzic, Bellanova, Cuadrado, Rui Patricio e due giorni fa Kossounou. L’Atalanta della Supercoppa Europea, anche a causa degli infortuni, è stata rivoluzionata, pur mantenendo lo stesso telaio, innestando il bomber Retegui. Nella nottata di San Siro, l’italo-argentino sogna di prendersi la scena al posto del padrone di casa Lautaro.

Probabili formazioni. Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Taremi. All.Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini