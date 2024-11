Tre passi verso il cielo. Calhanoglu non tradisce. L’Inter disarma l’Arsenal

Ormai l’Inter che vince non fa quasi più notizia: ottavo successo nelle ultime nove gare fra campionato e coppa. Ma i tre punti di ieri sera a San Siro contro l’Arsenal, 1-0 dopo una gara “sporca” e molto sofferta nella ripresa, sono pesantissimi. Di fatto ipotecano l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions per gli Inzaghi’s boys i quali dopo aver fermato il City a domicilio, superano anche il secondo esame contro una big della Premier. Non a pieni voti, ma con carattere, considerato pure che in campo è scesa una formazione rivoluzionata dal turnover (annunciato) del tecnico. Testa all’Arsenal, insomma. Ma occhio anche al Napoli prossimo avversario.

Tante le novità, a partire dall’attacco con Taremi al fianco di Martinez. A centrocampo si rivede dal primo minuto Calhanoglu con Frattesi e Zielinski (Dimarco in panchina) In difesa rifiata Bastoni. Arteta invece ritrova Ødegaard (in panchina), ma perde Rice (in infermeria con Calafiori).

Grande avvio di partita dell’Inter, con giocate di qualità e pressing molto alto anche degli esterni. Passano appena cento secondi e il pallone scagliato da Dumfries di destro va a schiantarsi sulla traversa. E subito dopo Calhanoglu sfiora il palo dalla distanza. Dieci minuti di fuoco dei padroni di casa che costringono l’Arsenal a schiacciarsi, ma quando gli inglesi prendono le misure la partita cambia. Diventa più ruvida, con tanti duelli a centrocampo e ampi spazi che i nerazzurri potrebbero sfruttare meglio. Ma Zielinski soffre la marcatura di Partey, Frattesi non trova gli inserimenti e Taremi è spesso spalle alla porta. E quando Bisseck si trova un’autostrada davanti, litiga col pallone a pochi passi dalla porta. I Gunners si rendono pericolosi con Saka e sui calci piazzati. Sommer prima esce male su Merino (rischiando il rigore) e poi respinge in maniera goffa un tiro-cross di Timber. In pieno recupero l’episodio decisivo: punizione di Calhanoglu, deviazione di Taremi e mani di Merino. Per Kovacs è rigore, Calhanoglu trasforma con freddezza.

Più aggressivo l’Arsenal in avvio di ripresa, subito Martinelli calcia sull’esterno della rete. La tendenza dei nerazzurri è quella di abbassarsi troppo, le accelerazioni di Saka diventano pericolose quanto i cross da palle inattive: Sommer ancora in difficoltà (12’) ma sulla linea salva Dumfries, poi il portiere si riscatta smanacciando sul sinistro di Havertz. Inter sotto assedio, Inzaghi inserisce Thuram, Barella e Mkhitaryan. Nervi a fior di pelle, l’Inter soffre troppo, Bisseck per due volte è l’uomo della Provvidenza e dopo quasi otto minuti di recupero i 75mila di San Siro alla fine fanno festa.