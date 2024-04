Udinese-Inter, Bastoni in dubbio: affaticamento per il difensore

Compleanno di lavoro per Simone Inzaghi, che tocca oggi le 48 primavere e lo fa ad Appiano Gentile, sul campo d'allenamento coi suoi giocatori. Tutti regolarmente in gruppo tranne Stefan De Vrij, che potrebbe tornare presto a disposizione dopo il problema muscolare accusato con l'Olanda, e Alessandro Bastoni, la cui assenza dal programma canonico è la novità di giornata al Centro Sportivo Suning. Il difensore della nazionale italiana, infatti, ha accusato un affaticamento ai flessori e la sua presenza è in dubbio per la trasferta di lunedì sera a Udine al Bluenergy Stadium, dove la capolista della Serie A troverà un impianto tutto esaurito e diversi tifosi nerazzurri al seguito.

Se Bastoni non dovesse farcela, Inzaghi ha pronta la carta Carlos Augusto, utilizzato quest'anno sia nella posizione di quinto di centrocampo che in quella di terzo in difesa, con eguali e positivi riscontri. Per il resto la formazione dovrebbe ricalcare quella vista nell'ultima partita vinta lunedì scorso al Meazza contro l'Empoli. Il classico 3-5-2 con Sommer in porta, Pavard e Acerbi insieme al laterale brasiliano, un centrocampo formato da Darmian (o Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, l'attacco retto da Lautaro Martinez e Thuram.

In più dovrebbe esserci posto in panchina per Marko Arnautovic, che ha ormai recuperato. Al lavoro per esserci il prima possibile anche Juan Cuadrado, fuori da fine dicembre per un'operazione al tendine d'Achille.