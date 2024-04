Udinese-Inter, Bastoni non ce la fa: probabili formazioni e dove vederla

Alessandro Bastoni non parteciperà alla trasferta in Friuli dell'Inter, dove la capolista della Serie A affronterà lunedì sera alle 20.45 l'Udinese nel tentativo di tornare a +11 sul Milan e avvicinare ulteriormente lo scudetto. La squadra di Simone Inzaghi non avrà a disposizione nemmeno Stefan De Vrij, che non è riuscito a recuperare completamente dal problema muscolare accusato durante l'ultima tornata delle nazionali. Per il difensore azzurro, invece, un affaticamento che ha suggerito prudenza almeno per quel che riguarda la partita di domani. Terzo e ultimo escluso dai convocati è Juan Cuadrado, il cui ritorno dopo l'operazione al tendine d'Achille dello scorso dicembre è comunque vicino. Conseguentemente alle notizie che arrivano dall'infermeria, l'Inter dovrebbe schierarsi domani con Carlos Augusto come terzo di difesa al fianco di Pavard e Acerbi. Sarà l'unica differenza di formazione rispetto alla vittoria sull'Empoli dello scorso lunedì insieme al probabile impiego come quinto di centrocampo a destra di Dumfries, favorito su Darmian. In panchina si rivedrà anche Marko Arnautovic, che ha superato il risentimento ai flessori della coscia destra accusato a Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin, Successo. All. Cioffi. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi. ARBITRO: Piccinini.

DIRETTA TV: ore 20.45 su Dazn, Sky Sport e Now Tv.