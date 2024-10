Verso la juve. Derby d’Italia, possibile nuovo record d’incasso. A disposizione solo i ticket dai 220 euro in su

Ci sono ancora biglietti disponibili per Inter-Juventus del 27 ottobre (calcio d’inizio alle 18). Fino alla serata di ieri, però, i tagliandi più economici acquistabili attraverso il sito ufficiale nerazzurro erano quelli da 220 euro per un secondo anello rosso laterale, a salire fino ai 520 euro della tribuna d’onore. Praticamente certo il “sold out“. La quantità di biglietti tra quelli rimasti, dei più salati, farà sì che l’Inter registri o meno il record d’incasso per la Serie A appena fissato in 7,6 milioni di euro lo scorso 22 settembre in occasione del derby di Milano.M.T.