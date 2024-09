Verso Monza-Inter, turnover per Inzaghi: Lautaro parte dalla panchina?

Milano – Simone Inzaghi riaccoglie la truppa nerazzurra al completo ad Appiano Gentile. Con il ritorno in gruppo di Lautaro Martinez sono infatti tutti a disposizione, ad eccezione dell'infortunato Tajon Buchanan, i giocatori in vista di Monza-Inter, gara in programma domenica sera alle 20.45 per la quarta giornata di Serie A. Una partita nella quale il tecnico potrebbe attuare delle modifiche di formazione rispetto all'uscita precedente, il largo successo sull'Atalanta per 4-0.

Inzaghi deve infatti fare i conti con tre impegni in pochi giorni, quello coi brianzoli, il City a Manchester mercoledì sera e il Milan nel derby di domenica 22. Anche per questo motivo qualche titolare potrebbe restare fuori all'U-Power Stadium. Uno tra Bastoni e Dimarco dovrebbe osservare un turno di riposo lasciando spazio a Carlos Augusto. A centrocampo Zielinski potrebbe strappare una maglia a Barella o Calhanoglu, il primo operato al naso durante la sosta e il secondo impegnato con la Turchia fino a pochi giorni fa.

Soprattutto, potrebbe restare inizialmente fuori il capitano Lautaro Martinez, che ha disputato martedì una battaglia in casa della Colombia a temperature molto alte e con grande dispendio fisico. L'argentino dovrebbe alternarsi tra domenica e mercoledì al fianco di Marcus Thuram, rientrato prima nei ranghi rispetto gli altri due compagni di reparto. Regolarmente arruolabili anche Arnautovic e Correa, che hanno però decisamente meno chance di giocare titolari. Il "Tucu", addirittura, non è inserito nella lista Champions.