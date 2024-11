Youth league. Poker nerazzurro. Pass per i sedicesimi

Pomeriggio indimenticabile per l’Inter Primavera, che centra una vittoria fondamentale contro l’Arsenal (4-1 il risultato finale) e conquista la testa del girone di Youth League, a punteggio pieno, nonché la qualificazione ai sedicesimi con due turni d’anticipo. I giovani nerazzurri dominano la partita dal punto di vista tattico e atletico. La sfida si sblocca dopo soli otto minuti, grazie a De Pieri (migliore in campo). Il primo tempo è un monologo dell’Inter, che raddoppia grazie a una splendida azione finalizzata da Spinaccé, il quale insacca alle spalle di Nygaard. Nel secondo tempo, attimi di paura a causa di un brutto infortunio occorso a De Pieri, colpito da Kacurri con un intervento scomposto. Fortunatamente, per l’attaccante meneghino dovrebbe essere solo un colpo di frusta. La reazione dei nerazzurri è comunque immediata e, nonostante l’episodio, arriva il terzo gol, firmato proprio dal subentrato Pinotti. Il suo tiro a giro, un vero e proprio arcobaleno, termina sotto l’incrocio dei pali. A un quarto d’ora dal termine è un altro subentrato, Kamara, a riaprire la gara per i londinesi, che tuttavia devono raccogliere il pallone dalla rete per la quarta volta nel recupero per il poker segnato da Lavelli. Matteo Baconcini