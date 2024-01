Zielinski e Taremi in arrivo. Si lavora già alla nuova Inter

Aurelio De Laurentiis la dice a modo suo. A metà tra il serio e il faceto, lasciando l’assemblea della Lega Serie A in quel di Milano. La città in cui potrebbe (dovrebbe?) trasferirsi Piotr Zielinski, il cui contratto col Napoli è in scadenza e che prossimamente dovrebbe sciogliere in via definitiva le riserve riguardo al suo futuro. Difficile che sia ancora in Campania, facile che possa proseguire in Lombardia, all’Inter, la cui offerta triennale ha fatto presa per ragioni economiche e progettuali. "È un bravissimo ragazzo e un ottimo calciatore - ha detto ieri De Laurentiis parlando del centrocampista-. È stato otto anni a Napoli, ma le storie vanno al termine da sole. Se volesse restare siamo qui ad abbracciarlo, se vuole partire perché magari ha un procuratore che sente l’odore dei soldi... Evidentemente avrà convinto il ragazzo a portarlo via dal Napoli. Vi dico solo che Zielinski da me prende uno stipendio molto più alto di quello che leggo prenderà all’Inter. Ho detto a Marotta, con il sorriso, che non si sta comportando bene, ma lui mi risponde che non è vero. È diventata una specie di gag".

Ne parla quasi al passato, il presidente, conscio che le possibilità di vedere il polacco in azzurro il prossimo anno si sono notevolmente ridotte col passare delle settimane. Marotta e Ausilio sono alla finestra, non hanno ancora affondato definitivamente il colpo ma sanno di essere in una posizione di forte vantaggio dopo i colloqui di questi mesi. Lo stesso dicasi per Mehdi Taremi, altro giocatore il cui contratto (col Porto) terminerà a fine giugno. Federico Pastorello sta mediando per l’arrivo dell’attaccante iraniano, che ha rimandato ogni esternazione sul tema una volta chiusa la Coppa d’Asia. Allora sarà tempo di mettere nero su bianco un biennale con opzione per un terzo anno da 3 milioni di euro a stagione. Andrà presumibilmente a sostituire Sanchez nel reparto avanzato, visto che il cileno ha firmato lo scorso agosto per un solo anno e sembra destinato a concludere l’esperienza all’Inter con la stagione in corso.