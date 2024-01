Zielinski-Inter, la conferma di De Laurentiis: "Prenderà meno soldi ma andrà a Milano”

Milano – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha lasciato da poco l'assemblea della Lega Serie A in via Rosellini a Milano. Fermandosi coi cronisti ha avuto modo di soffermarsi anche su un caso di mercato tra i più discussi nelle ultime settimane, quello riguardante Piotr Zielinski, in scadenza di contratto col Napoli e vicino a firmare con l'Inter per la prossima stagione.

"Zielinski è un bravissimo ragazzo e un ottimo calciatore - ha detto -. E' stato otto anni a Napoli, ma le storie vanno al termine da sole. Se volesse restare siamo qui ad abbracciarlo, se vuole partire perché magari ha un procuratore che sente l'odore dei soldi... Evidentemente avrà convinto il ragazzo a portarlo via dal Napoli. Vi dico solo che Zielinski da me prende uno stipendio molto più alto di quello che leggo prenderà all'Inter. Ho detto a Marotta, con il sorriso, che non si sta comportando bene, ma lui mi risponde che non è vero. E' diventata una specie di gag".

Napoli e Inter si sono affrontate lunedì scorso in finale di Supercoppa Italiana e il giocatore, che non sta vivendo una stagione scintillante, è rimasto in panchina ad assistere alla sconfitta in extremis dei suoi compagni di squadra.