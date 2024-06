Italia-Bosnia Erzegovina in diretta, ultimo test prima di Euro 2024. Live dalle ore 20.45

Roma, 8 giugno 2024 - Stasera al 'Carlo Castellani' di Empoli l'Italia affronterà in amichevole la Bosnia ed Erzegovina, ultimo test prima della partenza per la Germania dove disputerà la fase finale degli Europei di calcio. Per il ct Luciano Spalletti si sommano la tensione dell'avvicinamento al debutto di Dortmund, e le emozioni di tornare in una città che lo ha visto muovere i primi passi da professionista. E' lo stesso Spalletti a sottolinearlo: "Li ho comprati tutti io i biglietti dello stadio (ride, ndr). Sono tutti miei amici, sicuramente mi sentirò a casa perché lì ho vissuto momenti bellissimi: ho vissuto tutta la mia infanzia, sono stato calciatore di una squadra di bambini, poi calciatore della prima squadra, poi allenatore delle giovanili, poi allenatore della prima squadra. Abbiamo lottato per vincere i campionati, per la salvezza: è un'esperienza che mi dà emozioni fortissime quando me la ricordo. Per me sarà come giocare una partita dell'Europeo".

Spalletti però resta concentrato sulla ricerca e messa a punto del suo undici ideale per affrontare il lungo torneo Continentale. "Gioca Scamacca, mentre Chiesa lo facciamo ripartire giocando dall'inizio", ha spiegato ieri il ct. "Federico non era soddisfatto di come era andata la scorsa partita con la Turchia così ora si sentirà a posto". Una parola anche sulle condizioni fisiche di Nicolò Barella: "Per l'Albania ci sarà" (Match di debutto azzurro a Euro 2024). Promosso anche Fagioli: "Mi è piaciuta la sua interpretazione e domani (Oggi, ndr) giocherà insieme a Jorginho. Bisogna esser bravi tecnicamente se vogliamo portare tutta questa gente dentro il campo. Ci vuole qualità e intelligenza tattica per fare questo lavoro, ci vuole un po' di roba in più rispetto a ciò che fin qui abbiamo fatto vedere". La partita sarà trasmessa in diretta alle 20,45 su Rai Uno.

Live