Italia, cresce l’Euro speranza. Spalletti trova i gol con Frattesi e aspetta ancora Scamacca. Chiesa-Pellegrini, che qualità

L’Italia di Spalletti è arrivata ieri a Iserlhon, il quartier generale della missione azzurra agli Europei in Germania. Siamo non lontani da Dortmund: ma la pace proverbiale del posto è stata messa un po’ tra parentesi vista l’accoglienza calorosissima riservata alla Nazionale dai tanti italiani che vivono nella zona e che si sono dati appuntamento davanti all’Hotel VierJahreszeiten, dove alloggia la squadra. Sabato il primo impegno con l’Albania. Le quotazioni della Nazionale sono in crescita, tante le soluzioni per andare avanti nel torneo.

Il modulo. Spalletti, dalle due amichevoli americane in poi, ha mischiato le carte. E si può pensare che possa affidarsi alla nuova difesa a tre con il 3-4-2-1 o a quella a quattro (4-2-3-1) a seconda della necessità. Gli infortuni ad Acerbi e Scalvini, grandi interpreti della prima, non escludono la possibilità di scelta. Contro la Bosnia è partito il terzetto Darmian-Buongiorno-Calafiori, e ha retto bene. Con la Turchia si è partiti a quattro e centrali erano Mancini e bastoni, con quest’ultimo che sarà in ogni caso titolare inamovibile avendo anche grandi compiti in costruzione. Di Lorenzo e Dimarco sono irrinunciabili sulle fasce.

Un centrocampo di jolly. Il ct vuole avere in mediana ottimi palleggiatori in grado anche di aggredire. Così si spiega anche la convocazione di Fagioli, che sarà subito buttato nella mischia nel caso Barella non fosse ancora pronto a inizio torneo. L’altro titolare in mezzo è Jorginho. Chiara l’idea di avere due giocatori in grado di dettare i tempi e pure di inserirsi. Cristante può rendersi molto utile in partite da gestire.

La trequarti dinamica. Difficile rinunciare a un Chiesa con la facoltà di accentrarsi. E Spalletti punterà molto anche su Pellegrini, in azzurro nella versione di trequartista suggeritore. I due sarebbero appena dietro Scamacca nel caso fosse impiegato il 3-4-2-1 come modulo, e sarebbero affiancati da Cambiaso a destra nell’opzione 4-2-3-1. Ovviamente, non si prescinde più neanche da questo Frattesi che in azzurro trova la porta come nessun altro ora: ma il suo apporto può essere decisivo entrando a gara in corso. Oppure mettendolo subito in partenza in un 4-3-3.

Attacco da registrare. Sì, non ci presentiamo in Germania con il marchio della Nazionale più prolifica. Specialmente contro la Bosnia, è mancata spesso la stoccata e proprio Scamacca avrebbe potuto far valere maggiormente le proprie doti. L’impressione che poi aveva dato Retegui contro la Turchia. Ma poi, è un motivo per sperare in un ulteriore salto di qualità. Anche a Euro 2020 non avevamo un bomber designato e consacrato. Raspadori e Zaccagni possono colmare le lacune in avanti, dovesse servire.

Paolo Grilli