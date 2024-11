Italia-Francia 1-3, le pagelle degli azzurri

VICARIO 5 Sorpreso ma non meno colpevole di altri sulla doppia capocciata di Rabiot, sfortunato su Digne. Serataccia.

DI LORENZO 6,5 Con le buone e con le cattive tiene a distanza Thuram.

BUONGIORNO 5,5 Non bene sul gol dello 0-1, anticipato nettamente da Rabiot.

BASTONI 6,5 Il temuto Kolo Muani gli sfugge solo in avvio.

CAMBIASO 6,5 Il valore aggiunto nel primo tempo, non solo per lo splendido sinistro che riapre i giochi. Nella ripresa quasi combina un pasticcio difensivo, poi sfiora il bis (st MALDINI sv)

FRATTESI 5,5 Incrocia Rabiot, cerca di non dargli spazio ma non è sempre lucido negli inserimenti. (st RASPADORI 5,5 Non aggiunge la qualità richiesta)

LOCATELLI 5 Lento e macchinoso davanti alla difesa, Nkunku va a velocità doppia. Spreca da posizione favorevole e si perde Rabiot sul terzo gol. Rientro da dimenticare (st ROVELLA 6 Entra con personalità)

TONALI 6 Si accende a sprazzi, così come si sbraccia (invano) per richiamare l’attenzione dei compagni quando si smarca.

DIMARCO 6,5 Prima mezz’ora col freno a mano tirato, poi ingrana la marcia e confeziona un assist al bacio per Cambiaso (st UDOGIE 6 Efficace)

BARELLA 7 Prima volta da capitano in partite ufficiali e conferma in avvio trequartista. Ci mette grinta, forza e qualità, quando può prova anche a tirare.

RETEGUI 5 Si sfianca pressando alto e rincorrendo gli avversari ma la porta non la vede mai (st KEAN 6 Maignan gli nega il gol)

all. SPALLETTI 5 Sconfitta pesante, figlia di troppe disattenzioni. Il 3-5-1-1 può funzionare ma ieri Retegui avrebbe avuto bisogno di una “spalla”. E infatti il ct chiude col 4-2-3-1 più offensivo.

Voto squadra 5