Italia, Haaland da fermare per il pass

Avessimo letto i nomi delle nostre avversarie nel girone delle qualificazioni mondiali una decina di anni fa, avremmo tirato un sospiro di sollievo. Ora non più. L’Italia uscita ai quarti di Nations dopo lo schizofrenico 3-3 in Germania, è erede di quella che non ha disputato gli ultimi due Mondiali. Anche di quella campione d’Europa nel 2021, certo: ma è pure quasi la stessa uscita malamente dall’ultima rassegna continentale, nel giugno scorso.

Norvegia, Israele, Moldavia, Estonia. Ecco chi ci contenderà il primo posto che porta al pass diretto per la kermesse planetaria del 2026 in Canada, Usa e Messico. La seconda dovrà cercare la qualificazione attraversando le forche caudine dei playoff, per due volte a noi fatali... Logico pensare soprattutto alla Norvegia, nostra prima rivale il 6 giugno a Oslo. E qui emerge prepotentemente all’orizzonte la figura di Erling Braut Haaland, attaccante devastante “forte come un orso e veloce come un cavallo“ del City. In Nazionale ha segnato 39 reti in 40 partite.

Non solo: gli scandinavi possono contare anche su Odegaard, centrocampista talentuosissimo dell’Arsenal, sulla punta dell’Atletico Madrid Sorloth, sul difensore del Borussia Ryerson. E sugli ‘italiani’ Thorstvedt e Thorsby. Dopo aver già battuto la Moldavia 5-0, oggi la Norvegia affronta 20.45 Israele: nazionale che noi abbiamo battuto in questa Nations 2-1 in trasferta e 4-1 in casa. Israele ha battuto 2-1 l’Estonia nella prima gara del girone, e ha nel portiere Glazer (Stella Rossa), nei centrocampisti Abu Fani (Ferencvaros), Gloukh (Salisburgo) e nella punta Abada (Charlotte) le sute stelle.

La Moldavia non si è mai qualificata alla fase finale di Mondiali ed Europei. Da tenere d’occhio Reabciuk, terzino dello Spartak Mosca, e Nicolaescu, punta dell’Heerenveen. Anche l’Estonia non ha mai centrato la fase finale di grandi manifestazioni.

U21 frenata. Nell’ultima amichevole prima degli Europei di giugno, l’Italia Under 21 pareggia 1-1 contro la Danimarca al ‘Tombolato’ di Cittadella grazie ad un gol di Prati. Si chiude senza vittorie questa sosta per i ragazzi del ct Nunziata, reduci dalla sconfitta contro un’Olanda rimasta in nove ma capace di beffare i padroni di casa nel recupero.