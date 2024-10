Italia-Irlanda Under 21: Nunziata punta sul tandem Gnonto-Esposito. Dove vederla

Trieste, 15 ottobre 2024 – Dopo il doppio impegno della Nazionale maggiore in Nations League, è pronta a scendere in campo anche l’Italia Under 21 che, questa sera alle 18.30 (diretta su Rai 2), al Nereo Rocco di Trieste affronterà l’Irlanda in un match cruciale per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, che si terranno nel 2025: agli azzurri, che sono in testa al gruppo A con 21 punti e tre lunghezze di vantaggio proprio sulla selezione irlandese, basterà infatti un pareggio o una vittoria per mettere un’ipoteca definitiva sulla conquista di un pass per la kermesse continentale: “Abbiamo lavorato bene e la squadra sta bene – ha spiegato il ct Carmine Nunziata in conferenza stampa –. Per quanto mi riguarda ho sicuramente dei dubbi su quali giocatori schierare perché questi ragazzi meriterebbero tutti di giocare. I ragazzi sono tutti tranquilli, anche perché hanno tutti valori molto importanti. All’inizio di questo percorso ci siamo dati l’obiettivo di conquistare la qualificazione ai prossimi Europei e daremo tutto per raggiungere questo traguardo. Alla squadra chiedo, come sempre, di continuare a giocare un calcio fatto di intensità e di farlo con il sorriso. I ragazzi le cose le sanno fare”. Il ct ha poi proseguito: “L’Irlanda è senza dubbio una squadra forte, con giocatori di qualità, ma noi dovremo giocare la nostra partita. Abbiamo studiato i nostri avversari, cercando di trovare punti deboli per poi metterli in difficoltà in partita”. Infine, un appello al pubblico di Trieste: “Trieste ha una grande storia calcistica alle spalle e ci aspettiamo che il pubblico triestino possa darci una mano importante. Avere un pubblico che ti stima e ti dà calore ti permettere di tirare fuori qualcosa in più.

Le possibili scelte di Nunziata e Crawford

Il ct azzurro Nunziata, come sottolineato, ha diversi dubbi di formazione, ma dovrebbe puntare su un 4-3-1-2 a trazione anteriore, che già ha portato frutti al gruppo: la certezza tra i pali è Desplanches cjhe dovrebbe avere davanti a sé un pacchetto arretrato a quattro composto da Zanotti, Viti, Pirola e Turicchia. A Bove spetteranno i compiti di regia, mentre ai suoi lati le mezzali saranno Fabbian e Ndour. Baldanzi agirà invece sulla trequarti, a supporto della coppia d’attacco che dovrebbe essere formata da Gnonto e Pio Esposito. L’Irlanda del ct Crawford dovrebbe invece essere schierata con un 5-3-2 decisamente. Difensivo. La roccaforte difensiva a protezione del portiere Brooks dovrebbe essere composta dagli esterni a tutta fascia Curtis e Roughan e dal terzetto di centrali formato da Abankwah, Adegboyega e Garcia. Phillips, Healy e Moran formeranno invece il centrocampo a tre, alle spalle del tandem offensivo Kenny-Emakhu.

Orari e dove vedere la partita: la partita Italia-Irlanda Under 21, valida per le qualificazioni agli Europei di categoria, che si disputeranno nel 2025, sarà trasmessa martedì 15 ottobre alle ore 18.30 in diretta su Rai 2.

Probabili formazioni

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Viti, Pirola, Turicchia; Fabbian, Bove, Ndour; Baldanzi; Gnonto, P. Esposito. Ct. Nunziata.

Irlanda (5-3-2): Brooks; Curtis, Abankwah, Adegboyega, Garcia, MacNulty, Roughan; Phillips, Healy, Moran; Kenny, Emakhu. Ct. Crawford.