Italia Under 21, orari e dove vedere l'amichevole contro l'Olanda: in attacco c'è Gnonto

Venezia, 21 marzo 2025 – Con l’Europeo sullo sfondo che si avvicina a larghi passi, l’Italia Under 21 di Carmine Nunziata è pronta a tornare in campo per un doppio test amichevole. Il primo sarà questa sera alle ore 18.15 allo Stadi Pier Luigi Penzo di Venezia contro i Paesi Bassi dell’ex Milan Michael Reitziger: “Se vorremo ottenere dei buoni risultati – spiega il CT azzurro Nunziata -, dovremo avere un obiettivo comune, gioco e intensità, tre fattori fondamentali. I Paesi Bassi sono una squadra tecnica e che mette in campo grande intensità nei movimenti. Noi, dal canto nostro, stiamo bene e mi piacerebbe riuscire a vedere che la squadra sta entrando nella giusta ottica dell’Europeo, con la giusta mentalità. Penso che sarà una bella partita, tra due squadre che propongono un buon calcio. Un bello spettacolo”. All’appello mancherà Francesco Pio Esposito, messo ko da un problema di natura muscolare al polpaccio: “Sì ma il resto del gruppo – ha proseguito Nunziata – sta bene ed è molto motivato. Sarà l’occasione giusta per fare qualche esperimento e provare giocatori in diverse posizioni anche perché sono gli ultimi test prima dell’Europeo”. Tra i volti nuovi in casa azzurra ci sono il difensore del Pisa Samuele Angori e Issa Doumbia, centrocampista che proprio a Venezia è di casa (gioca nella squadra di Di Francesco) e che potrebbe fare il suo esordio in azzurro: “Quando ho ricevuto la telefonata, pensavo si trattasse di uno scherzo – ha spiegato il giocatore del Venezia –, ma poi ho realizzato che si trattava di qualcosa di vero e concreto. Per me questa è una grandissima opportunità per migliorarmi e per aiutare questa squadra, dando la dimostrazione di poterne fare parte. Grazie al lavoro fatto qui a Venezia con Di Francesco, che mi chiede di stare sempre sul pezzo, credo di essere molto migliorato e so che devo continuare su questa strada. Spero che tutti i tifosi del Venezia vengano a sostenerci e faccio loro un appello per questo”.

Le possibili scelte di Nunziata

Il CT dell’Italia Under 21 Nuziata dovrebbe optare per il 4-3-2-1, il cosiddetto modulo ad “albero di Natale”: tra i pali della porta azzurra ci sarà ancora una volta Desplanches, protetto da una linea a quattro formata da Zanotti, Ghilardi, Bertola e Savona. A centrocampo Miretti e Prati dovrebbero essere le due mezzali ai lati del regista Ndour, mentre Baldanzi – in attesa di capire se sarà chiamato in causa dal CT della Nazionale maggiore Luciano Spalletto – e Koleosho agiranno sulla trequarti, alle spalle di Gnonto che occuperà l’inedito slot della prima punta. Orari e dove vedere la partita: l’amichevole tra Italia e Paesi Bassi, in programma quest’oggi, venerdì 21 marzo, alle ore 18.15 e allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, sarà visibile in esclusiva su Rai 2 e in streaming su rai Play.

Probabili formazioni:

Italia U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Bertola, Savona; Miretti, Ndour, Prati; Baldanzi, Koleosho; Gnonto. Ct. Nunziata. Olanda U21 (4-2-3-1): Roefs; Rensch, Flamingo, Baas, Maatsen; Fitz-Jim, Milambo; Salah-Eddine, Poku, Van Broderode; Emegha. Ct. Reiziger.