Italia, i tifosi azzurri si girano di spalle durante l’inno di Israele

Roma, 9 settembre 2024 - Tensioni alla Bozsik Arena di Budapest dove si gioca Israele-Italia di Nations League. Una cinquantina di tifosi azzurri si è girata di spalle durante l'inno di Israele, l'Hatikvah, per protestare per la guerra contro Hamas, iniziata il 7 ottobre 2023 con l'attacco dei miliziani palestinesi, e proseguita con la reazione militare di Tel Aviv, con stragi di civili ed evacuazioni in Palestina.

Una situazione che è testimoniata proprio dalla presenza della nazionale israeliana in Ungheria, dove vi è una consistente comunità ebraica: infatti la Uefa ha vietato alla federazione israeliana partite interne per motivi di sicurezza.

Infastidita anche la delegazione azzurra, che non ha gradito gli insistiti inviti dello speaker dello stadio a cori pro Israele, chiedendo al rappresentate Uefa di farlo smettere.